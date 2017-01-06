ТХК победил "Буран", "Спутник" обыграл "Сокол"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ермак" (Ангарск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Раенко - 8, 64:24 - 0:1.
Вратари: Магарилов - Петров.
"Сокол" (Красноярск) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Васильев - 3 (Жиляков), 37:12 - 0:1. Щербина - 7 (Гловацкий), 41:31 - 1:1. А.Г. Князев - 13 (бол., А. Князев, Раисов), 42:52 - 2:1. Щанкин - 3 (Гасников), 45:34 - 2:2.
Победный буллит: Рожков.
Вратари: Евдокимов - Назаров.
"Буран" (Воронеж) - ТХК (Тверь) - 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
Голы: Гританс - 1 (бол., Кучкин), 5:11 - 1:0. Геращенко - 2 (Антонов, Тихомиров), 6:15 - 2:0. Джиошвили - 4 (Бондарев), 13:45 - 2:1. Дельнов - 1 (Бойчук), 26:21 - 2:2. Бочкарев - 2 (Бойчук, Дельнов), 33:29 - 2:3. Бочкарев - 3 (бол., Репин, Дельнов), 59:08 - 2:4.
Вратари: Муллин - Самонов (13:42 - 13:45).