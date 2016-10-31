ТХК обыграл "Спутник" и обошел "Сарыарку"

ТХК победил "Спутник" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Это позволило тверскому клубу обогнать "Сарыарку" и выйти на первое место в турнирной таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Химик" (Воскресенск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Голы: Раенко - 3 (Абрамов), 12:13 - 0:1. Балдаев - 2, 42:27 - 1:1. Андриянов - 7 (Шайхулов, Ишмаметьев), 46:00 - 1:2. Плотников - 1 (Ли, Балдаев), 49:45 - 2:2. Епимахин - 5 (Шайхулов), 54:05 - 2:3.

Вратари: Трушков - Петров.

ТХК (Тверь) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Князев - 9, 0:50 - 0:1. Кириллов - 7 (Орлов), 2:52 - 1:1. Скородумов - 8 (бол., Перов, Сарваров), 10:25 - 2:1. Соколов - 3 (мен., Бондарев), 17:12 - 3:1. Кравченко - 5 (бол., Валеев), 59:16 - 3:2.

Вратари: Сапрыкин - Перевозчиков (58:00 - 58:41, 59:00).