ТХК не выступит в предстоящем сезоне ВХЛ

Председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей Решетов сообщил о том, что ТХК не будет выступать в предстоящем сезоне в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). С начала предыдущего розыгрыша у клуба существовали финансовые проблемы, из-за чего игрокам не выплачивалась зарплата.

– ТХК является некоммерческой организацией, средств из области на поддержку клуба не хватило, – приводит ТАСС слова Решетова. – Внебюджетных источников мы найти не смогли, поэтому команда в предстоящем сезоне в чемпионате не выступит.

В ноябре сообщалось о том, что ТХК мог сняться с чемпионата. Несмотря на сложности, тверской клуб вышел в плей-офф, где уступил в 1/8 финала "Рубину". В середине мая хоккеисты подали иск в арбитраж о процедуре банкротства клуба.

Игроки ТХК подали иск о банкростве клуба