20:42 | ХОККЕЙ — ВХЛ

ТХК написал открытое письмо губернатору Тверской области

Открытое письмо ТХК губернатору Тверской области.
Открытое письмо ТХК губернатору Тверской области.
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Руководство, тренерский штаб, хоккеисты и сотрудники ТХК написали открытое письмо губернатору Тверской области Игорю Рудене.

В письме представители ТХК просят чиновника встретится с командой, а также разобраться в непростой финансовой ситуации в клубе.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата ВХЛ ТХК провел 28 матчей и с 57 очками лидирует в турнирной таблице.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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grey174

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