ТХК написал открытое письмо губернатору Тверской области

Руководство, тренерский штаб, хоккеисты и сотрудники ТХК написали открытое письмо губернатору Тверской области Игорю Рудене.
В письме представители ТХК просят чиновника встретится с командой, а также разобраться в непростой финансовой ситуации в клубе.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата ВХЛ ТХК провел 28 матчей и с 57 очками лидирует в турнирной таблице.
grey174
Больше всего удивило сочетание "Некоммерческое партнерство" и "Профессиональный клуб"...!!! Т.е. профессия - быть иждивенцем!
21:10