ТХК написал открытое письмо губернатору Тверской области

Руководство, тренерский штаб, хоккеисты и сотрудники ТХК написали открытое письмо губернатору Тверской области Игорю Рудене.

В письме представители ТХК просят чиновника встретится с командой, а также разобраться в непростой финансовой ситуации в клубе.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата ВХЛ ТХК провел 28 матчей и с 57 очками лидирует в турнирной таблице.