17:32 | ХОККЕЙ — ВХЛ

ТХК начал гасить задолженности

0
0
0

Генеральный директор ТХК Кирилл Пафифов сообщил, что клуб находится в стадии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами. В конце прошлого года ТХК испытывал серьезные финансовые трудности. Под вопросом было дальнейшее участие клуба в чемпионате ВХЛ.

- Состояние стабилизируется. Мы встретились с руководством области, ситуация находится под личным контролем губернатора Игоря Рудени. Найдены различные источники финансирования и сейчас идет процесс погашения задолженности перед игроками и административным составом клуба, - цитирует Пафифова пресс-служба клуба.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ