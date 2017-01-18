ТХК начал гасить задолженности

Генеральный директор ТХК Кирилл Пафифов сообщил, что клуб находится в стадии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами. В конце прошлого года ТХК испытывал серьезные финансовые трудности. Под вопросом было дальнейшее участие клуба в чемпионате ВХЛ.

- Состояние стабилизируется. Мы встретились с руководством области, ситуация находится под личным контролем губернатора Игоря Рудени. Найдены различные источники финансирования и сейчас идет процесс погашения задолженности перед игроками и административным составом клуба, - цитирует Пафифова пресс-служба клуба.