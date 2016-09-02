21:37 | ХОККЕЙ — ВХЛ

ТХК может пропустить сезон ВХЛ

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6 сентября 2016 года в офисе ФХР состоится заседание Организационного комитета Всероссийского соревнования по хоккею – Чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Совещание будет посвящено вопросам организации и проведения предстоящего чемпионата ВХЛ, в частности выполнения хоккейными клубами требований регламента.

На сегодняшний день остались неразрешенными проблемы у хоккейных клубов "Буран" и "Кристалл", – сообщает официальный сайт ВХЛ. – Также ТХК не представлены в полном объеме документы, предусмотренные регламентом чемпионата ВХЛ, что может повлиять на участие команды в предстоящем сезоне.

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