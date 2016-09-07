ТХК, "Кристалл" и "Буран" могут не допустить до участия в чемпионате ВХЛ

Во вторник в Москве в офисе ФХР состоялось заседание организационного комитета чемпионата ВХЛ, которое было посвящено подготовке к предстоящему сезону, сообщает официальный сайт лиги.

На заседании также обсуждались вопросы о выполнении хоккейными клубами требований регламента турнира. Отдельное внимание было уделено хоккейным клубам ТХК, "Кристалл" и "Буран", которые не в полном объеме представили в ФХР документы, необходимые для их участия в Чемпионате ВХЛ.

Оргкомитет заслушав доводы представителей клубов, установил, что в срок до 8 сентября 2016 года хоккейные клубы ТХК, "Кристалл" и "Буран" должны представить в ФХР в обязательном порядке недостающие документы, в частности: ТХК – представить финансовые гарантии, "Кристалл" – представить гарантийное письмо с графиком платежей по оплате взноса за участие в Чемпионате ВХЛ; "Буран" – представить финансовые гарантии, график платежей по оплате взноса за участие в чемпионате ВХЛ и заработной платы хоккеистам за предыдущий сезон.

В случае неисполнения принятых решений, будет рассмотрен вопрос о применении к указанным клубам дисциплинарных мер, вплоть до снятия команд с участия в соревновании.