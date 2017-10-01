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00:44 | Хоккей — ВХЛ

Тертышный снова возглавил "Челмет"


Алексей Тертышный назначен главным тренером "Челмета", сообщает официальный сайт "Трактора". В этой должности он сменил Олега Давыдова. Он уже работал в фарм-клубе челябинцев - в сезоне-2013/14 ассистентом, а в 2014/15 - главным тренером. Впоследствии он возглавлял "Мамонтов Югры", а также работал в штабе "Куньлуня" в КХЛ. 

Этим летом Тертышный был назначен наставником новичка ВХЛ "Куньлунь Хэйлунцзян", однако оставил должность 30 августа, не проведя с командой ни одного официального матча. На данный момент "Челмет" потерпел семь поражений подряд и идет 25-м в турнирной таблице.

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https://hctraktor.org/media/news/?id=19063

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