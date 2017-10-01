Тертышный снова возглавил "Челмет"

Алексей Тертышный назначен главным тренером "Челмета", сообщает официальный сайт "Трактора". В этой должности он сменил Олега Давыдова. Он уже работал в фарм-клубе челябинцев - в сезоне-2013/14 ассистентом, а в 2014/15 - главным тренером. Впоследствии он возглавлял "Мамонтов Югры", а также работал в штабе "Куньлуня" в КХЛ.

Этим летом Тертышный был назначен наставником новичка ВХЛ "Куньлунь Хэйлунцзян", однако оставил должность 30 августа, не проведя с командой ни одного официального матча. На данный момент "Челмет" потерпел семь поражений подряд и идет 25-м в турнирной таблице.