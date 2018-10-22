"Тамбов" забросил 7 шайб "КРС-ОЭРДЖИ", пекинцы пропустили 56 голов в последних 11 матчах

"Тамбов" разгромил "КРС-ОЭРДЖИ" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Пекинский клуб в последних 11 матчах одержал только две победы в овертайме и пропустил 56 шайб, то есть более 5 голов в среднем за игру.

В турнирной таблице ВХЛ "КРС-ОЭРДЖИ" занимает предпоследнее место, опережая "Ермак" по дополнительным показателям.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Саров" - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лукин - 6 (Иванов), 4:11 - 0:1. Коннов - 2 (Турукин, Грибов), 18:45 - 1:1. Еременко - 1 (Иванов), 40:39 - 1:2. Парфирьев - 1 (Турукин, Коннов), 49:31 - 2:2.

Победный буллит: Грибов.

Вратари: Суханов - Гафиуллин.

"Тамбов" - "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - 7:1 (1:1, 5:0, 1:0)

Голы: Максимов - 10 (бол., Толузаков, Крутий), 3:24 - 0:1. Баин - 1 (Ефимов, Крашенинников), 7:42 - 1:1. Карлин - 4 (Коньков, Ефимов), 20:41 - 2:1. Шингареев - 3 (бол., Ногин), 21:27 - 3:1. Баин - 2 (мен., Павликов, Игнатов), 26:04 - 4:1. Ногин - 3 (Гимбатов, Воронков), 28:29 - 5:1. Клочков - 4 (бол., Жилов, Дыньков), 38:43 - 6:1. Родионов - 1 (бол., Воронков, Ногин), 59:28 - 7:1.

Вратари: Ложкин - Дан (Лием, 28:29).

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Химик" (Воскресенск) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Конозов - 2 (Кукштель, Кныжов), 47:48.

Вратари: Богданов - Хомченко (58:54).

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Звезда" (Чехов) - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Толчинский - 1, 33:22 - 0:1. Пластинин - 1 (бол., Воробьев, Бирюков), 52:25 - 1:1. Цветков - 1, 56:39 - 1:2.

Вратари: Сапрыкин (59:01) - Самойлов.