"Спутник" забросил восемь шайб "Ариаде-НХ", "Рубин" одержал волевую победу над "Нефтяником"

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата ВХЛ. "Спутник" разгромил "Ариаду-НХ", забросив в ворота соперника восемь шайб. "Молот-Прикамье" едва не упустил победу над "Саровом", ведя по ходу встречи 2:0 и в итоге победив в серии буллитов 3:2. "Рубин" одержал волевую победу над "Нефтяником" (2:1).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Зауралье" (Курган) – "Барс" (Казань) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Андрющенко – 7 (бол., Первухин, Виксна), 30:45 – 1:0. Муштаев – 11 (Андрющенко), 46:41 – 2:0. Рехтин – 3 (Цыганов, Колготин), 56:15 – 3:0.

Вратари: Гафиуллин – М. Сидоров.

"Рубин" (Тюмень) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Крутиков – 5 (Мисюль, Бердников), 11:18 – 0:1. Ячменев – 12 (Шмурыгин, Феклистов), 24:18 – 1:1. Арсенюк – 6 (Кутугин), 26:57 – 2:1.

Вратари: Франскевич – Рейзвих (58:32).

"Ариада-НХ" (Волжск) – "Спутник" (Нижний Тагил) – 2:8 (2:2, 0:4, 0:2)

Голы: Бикмуллин – 5, 1:11 – 1:0. Бикмуллин – 6 (бол., Дьяков), 3:07 – 2:0. Гасников – 7 (Мингалеев), 5:49 – 2:1. Щанкин – 5 (Курепанов, Жиляков), 16:46 – 2:2. Валеев – 2 (Рожков, Мокин), 26:55 – 2:3. Шакуров – 6 (Гасников, Мингалеев), 31:20 – 2:4. Щанкин – 6 (Жиляков, Ищенко), 32:27 – 2:5. Мингалеев – 3 (Шибаев, Шакуров), 34:19 – 2:6. Кравченко – 11 (бол., Мокин), 48:08 – 2:7. Шибаев – 7 (Дубровин), 52:16 – 2:8.

Вратари: Енюшин (Анаркулов, 32:27) – Перевозчиков (Назаров, 3:07).

"Саров" (Саров) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 2:3 Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Епимахин – 8 (Абрамов, Патрушев), 4:44 – 0:1. Раенко – 13 (Давыдов, Андриянов), 12:12 – 0:2. Мищенко – 15 (Тесленко, Шураков), 48:29 – 1:2. Дубинин – 3, 58:21 – 2:2.

Победный буллит: Абрамов.

Вратари: Тихомиров (57:47 – 58:21) – Петров.