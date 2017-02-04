"Спутник" уступил "Нефтянику", "Ариада" обыграла "Торос"

В розыгрыше регулярного чемпионата ВХЛ состоялись очередные матчи. "Нефтник" обыграл "Спутник" - 3:0. Нападающий клуба из Альметьевска Даниэль Насыбуллин в этой встрече набрал 3 (1+2) очка, его партнер по команде Никита Ядроец набрал 2 (1+1) балла.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Насыбуллин - 11 (Ядроец, Крутиков), 9:13 - 1:0. Ядроец - 10 (Насыбуллин), 26:59 - 2:0. Байкеев - 11 (Ермолаев, Насыбуллин), 52:29 - 3:0.

Вратари: Ярославлев - Устинский.

Судьи: Демура, Ибатулин.

4 февраля. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Ариада" (Волжск) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Голы: Дубровский - 9 (Гришин, Ващенко), 15:51 - 0:1. Ващенко - 1 (Дубровский), 17:26 - 0:2. Борисенков - 8 (Гарифулин, Торяник), 17:56 - 1:2. Другов - 3 (бол., Дубровский, Бочков), 28:20 - 1:3. Гришин - 6 (Черкасов), 29:35 - 1:4. Гордеев - 19 (бол., Черкасов), 40:35 - 1:5. Гришин - 7 (мен.), 44:47 - 1:6.

Вратари: Анаркулов (Енюшин, 17:26) - Федотов.

Судья: Шемякин.

4 февраля. Волжск. Ледовый комплекс "Ариада".

"Саров" - "Ижсталь" (Ижевск) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Свиязов - 2 (Моисеев, Королев), 0:34 - 0:1. Мищенко - 16 (Шураков, Швалев), 17:34 - 1:1. Князев - 11 (бол., Панасенко, А. Иванов), 49:41 - 1:2.

Вратари: Мольков (59:32) - Костенко.

Судья: Морозов.

4 февраля. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Барс" (Казань) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Голы: Виноградов - 1 (Голубев, Марин), 3:40 - 1:0. Архипов - 6 (Яруллин, Голубев), 7:22 - 2:0. Салахов - 6 (Андриянов, Давыдов), 9:12 - 2:1. Мусин - 1 (бол., Голубев), 15:33 - 3:1. Протапович - 11, 23:24 - 4:1. Раенко - 14, 27:40 - 4:2. Салахов - 7 (Давыдов, Раенко), 44:12 - 4:3. Баранов - 2 (Захаров), 52:06 - 5:3. Давыдов - 12 (Ишмаметьев, Раенко), 53:50 - 5:4.

Вратари: М. Сидоров - Петров (Евдокимов, 7:22, 58:53).

Судьи: Кислов, Мальцев.

4 февраля. Казань. Дворец спорта.