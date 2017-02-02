"Спутник" одержал победу над "Барсом"

"Спутник" на выезде одержал победу над "Барсом" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 3:1. Этот результат позволил команде из Нижнего Тагила выйти на четвертое место в турнирной таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ариада-НХ" (Волжск) - "Ижсталь" (Ижевск) - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Полюдов - 6 (Хабаров), 2:04 - 0:1. Панасенко - 4 (Князев, А. Иванов), 14:02 - 0:2. Дьяков - 2 (Кальной, Бикмуллин), 23:01 - 1:2. Реунов - 1 (Свиязов, Маслюков), 37:22 - 1:3. Кочуров - 5, 40:25 - 1:4.

Вратари: Енюшин (Анаркулов, 14:02) - Костенко.

Судья: Мальцев.

2 февраля. Волжск. Ледовый комплекс "Ариада".

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Ермолаев - 5 (Байкеев), 16:53 - 1:0. Сорокин - 2 (Коньков), 25:35 - 2:0. Патрушев - 1 (Абрамов), 27:54 - 2:1. Хапов - 13 (Ядроец, Насыбуллин), 39:37 - 3:1.

Вратари: Ярославлев - Петров (57:18).

Судьи: Демура, Парфенов.

2 февраля. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Саров" (Саров) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Гришин - 5 (Дубровский, Емелин), 9:00 - 0:1. Черкасов - 13 (Гордеев), 19:32 - 0:2. Фахрутдинов - 3 (Горошанский, Коннов), 27:26 - 1:2. Другов - 2 (бол., Гришин, Емелин), 29:19 - 1:3. Бочков - 6 (бол., Гришин, Гордеев), 40:35 - 1:4. Карпов - 4 (бол., Гришин, Дубровский), 47:11 - 1:5.

Вратари: Тихомиров (Мольков, 40:35) - Федотов.

Судьи: Батурин, Смагин.

2 февраля. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Барс" (Казань) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Гасников - 8 (Шакуров), 24:39 - 0:1. Пайгин - 4, 44:39 - 1:1. Курепанов - 6, 46:46 - 1:2. Шакуров - 7 (Кунгурцев, Гасников), 48:38 - 1:3.

Вратари: М. Сидоров - Перевозчиков.

Судьи: Степучев, Шерер.

2 февраля. Казань. "Татнефть Арена".