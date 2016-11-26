"Сокол" вырвал победу у "Сарова" и отстает от ТХК на 1 очко

"Сокол" выиграл у "Сарова" по буллитам в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 3:2. Красноярцы сократили отставание от лидирующего ТХК до 1 очка.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ариада-НХ" (Волжск) - "Ермак" (Ангарск) - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Озолиньш - 5 (Иванов), 2:45 - 0:1. Чубыкин - 5 (Горшков, Воронин), 4:42 - 0:2. Исламов - 1 (бол., Самарин), 28:29 - 0:3. Бикмуллин - 1 (Борисенков ), 53:09 - 1:3. Иванов - 8 (Яковлев), 55:42 - 1:4.

Вратари: Анаркулов (51:19 - 53:09, 55:37 - 55:42) - Магарилов.

"Саров" - "Сокол" (Красноярск) - 2:3 Б (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Гловацкий - 7 (Князев), 5:35 - 0:1. Кожевников - 1 (Князев, Орлов), 8:12 - 0:2. Хасаншин - 5 (Синелев, Богословский), 10:15 - 1:2. Горбунов - 2 (Швиденко), 11:25 - 2:2.

Победный буллит: Раисов.

Вратари: Мольков - Аликин.

"Динамо" (Балашиха) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Ручкин - 1 (бол., Назаревич, Шевченко), 10:46 - 0:1. Ефремов - 4 (Марковин), 29:51 - 1:1. Баранов - 10 (А. Алексеев, Бирюков), 33:31 - 2:1. Шевченко - 6 (Назаревич, Тамбиев), 36:50 - 2:2. Шестаков - 7 (Назаревич, Тамбиев), 50:14 - 2:3.

Вратари: Бочаров (58:58) - Назаров.

"Дизель" (Пенза) - "Химик" (Воскресенск) - 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мнихович - 4 (бол., Канарский, Думбадзе), 14:21 - 1:0. Плотников - 3 (Воробьев), 26:47 - 1:1. Воробьев - 2 (Пуголовкин), 62:35 - 1:2.

Вратари: Кочетков - Синягин.