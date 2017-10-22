"Сокол" выиграл у "Ижстали", "Горняк" обыграл "Буран"

"Зауралье" обыграло "Молот-Прикамье" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В других встречах "Рубин" уступил "Торосу", "Сокол" обыграл "Ижсталь", "Горняк" взял верх над "Бураном", а "Рязань" в овертайме обыграла "Южный Урал".
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Зауралье" (Курган) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Голы: Шайхулов - 3 (бол., Кузнецов, Рыжков), 11:08 - 0:1. Сулимов - 1 (Первухин, Муштаев), 11:43 - 1:1. Колготин - 4 (Маслов, Фаст), 19:24 - 2:1. Синицын - 2 (Воеводин, Угольников), 22:57 - 2:2. Дюкарев - 2, 25:40 - 3:2.
Вратари: Загидулин - Шпаков (59:38).
Судья: Максимов.
Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.
"Рубин" (Тюмень) - "Торос" (Нефтекамск) - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Штайнох - 2 (бол., Федотов), 12:36 - 1:0. Карпов - 1 (Котляревский), 16:22 - 1:1. Баранов - 10, 23:16 - 1:2. Дубровский - 4 (Емелин, Баранов), 54:32 - 1:3. Штайнох - 3 (Белов), 59:19 - 2:3.
Вратари: Назаров (Франскевич, 23:16, 59:08 - 59:19) - Федотов (Хомченко, 13:52).
Судьи: Петров, Солнцев.
Тюмень. Дворец спорта.
"Ижсталь" (Ижевск) - "Сокол" (Красноярск) - 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Зузин - 3 (мен., Сергеев, Цыганов), 14:05 - 0:1. Андрющенко - 6 (Озолиньш), 25:28 - 0:2. Кочуров - 4 (Баженов), 44:40 - 1:2. Князев - 1 (Щербов, Никифоров), 46:02 - 2:2. Лютов - 1 (Андрющенко), 57:07 - 2:3.
Нереализованный буллит: Железнов (24:45, Сокол).
Вратари: Кононов (59:00 - 59:31, 59:39) - Белов.
Судьи: Гордиенко, Фролов.
Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".
"Буран" (Воронеж) - "Горняк" (Учалы) - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Голы: Антонов - 4 (Кузнецов, Митякин), 1:14 - 0:1. Маслов - 1 (Зотов, Бешаров), 8:09 - 1:1. Сетдиков - 8 (бол., Митякин, Цапаев), 23:41 - 1:2. Буйницкий - 3 (Шипилов), 28:46 - 2:2. Луговой - 3 (бол., Шипилов), 41:12 - 3:2. Сетдиков - 9 (Митякин), 43:57 - 3:3. Митякин - 4 (мен., Сетдиков), 50:13 - 3:4.
Вратари: Гайдуллин (58:05) - Устинский.
Судья: Носов.
Воронеж. ДС "Юбилейный".
"Рязань" (Рязань) - "Южный Урал" (Орск) - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Иванов - 3 (Дубинин, Полунин), 15:34 - 1:0. Мищенко - 1 (бол., Марзоев, Иванов), 44:17 - 1:1. Милехин - 1 (бол., Леснухин), 64:53 - 2:1.
Вратари: Черепенин - Пиманкин.
Судьи: Нестеров, Спирин.
Рязань. ДС "Олимпийский".
Дополнительная информация
- Молот-Прикамье
- Торос
- Рубин Тм
- ХК Рязань
- Ижсталь
- ВХЛ
- Южный Урал
- Зауралье
- Сокол Кр
- Буран
- Горняк (хоккей)