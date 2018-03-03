"Сокол", "Торос" и питерское "Динамо" - в четвертьфинале ВХЛ

"Сокол", "Торос" и "Динамо" из Санкт-Петербурга вышли в 1/4 финала плей-офф ВХЛ. Клубы выиграли серии 1/8 финала у "Сарова", "Торпедо" и "Молота-Прикамье" соответственно со счетом 4-1. Ранее в следующую стадию также пробились "Зауралье", "Нефтяник" и "СКА-Нева".

ВХЛ

1/8 финала

"Ермак" (Ангарск) - "Южный Урал" (Орск) - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Пайор - 1 (Коньков, Зарипов), 61:09.

Вратари: Борисов - Перетягин.

Счет в серии: 3-2

"Сокол" (Красноярск) - "Саров" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Гловацкий - 1, 7:05 - 1:0. Цыганов - 3 (бол., Озолиньш, Андрющенко), 12:00 - 2:0. Семин - 3 (бол., Камалов, Гловацкий), 29:17 - 3:0. Горбунов - 2 (Зюзякин, Ильин), 33:56 - 3:1. Семин - 4 (п.в., Швиденко), 56:49 - 4:1.

Вратари: Петров - Мольков (56:23 - 56:49).

Счет в серии: 4-1

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Пименов - 2 (Голованов), 35:39 - 0:1. Далхейсен - 1 (Рымарев), 56:12 - 1:1. Гришин - 1 (бол.), 57:28 - 1:2.

Вратари: Гаврилов (58:44) - Хомченко.

Счет в серии: 1-4

"Сарыарка" (Караганда) - "Металлург" (Новокузнецк) - 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Голы: Григоренко - 1 (Макаров), 3:48 - 0:1. Григоренко - 2 (бол., Маслов, Макаров), 11:49 - 0:2. Соколов - 1 (Юксеев), 16:32 - 1:2. Альшевский - 2 (бол., Тополь, Ердаков), 19:27 - 2:2. Антоновский - 1 (бол., Соколов, Поляков), 27:48 - 3:2. Романцев - 2 (бол., Чернов), 37:10 - 3:3. Медведев - 1 (Чернов), 40:33 - 3:4. Маслов - 1 (Романцев, Чурляев), 54:32 - 3:5.

Вратари: Костин (58:09) - Литвинов.

Счет в серии: 3-2

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Епимахин - 2 (Андриянов), 1:16 - 0:1. Назаревич - 1 (Берлев), 6:42 - 1:1. Бирюков - 2 (бол., Назаревич), 13:52 - 2:1. Шестаков - 1 (Молодцов, Чувиляев), 25:39 - 3:1. Ремов - 3 (Синелев), 30:46 - 3:2. Бирюков - 3 (А. Шевченко, Чебыкин), 31:36 - 4:2. Ерохин - 2 (Андриянов, Кузнецов), 50:22 - 4:3.

Вратари: Самонов - Коробов (Перевозчиков, 31:36, 59:17 - 59:56).

Счет в серии: 4-1