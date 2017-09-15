"Сокол" победил "Спутник", Семин забил во втором матче подряд

"Сокол" обыграл "Спутник" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Бывший форвард "Вашингтона", "Каролины" и магнитогорского "Металлурга" Александр Семин отличился за красноярский клуб во второй игре подряд.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Челмет" (Челябинск) - 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Голы: Закарлюкин - 3 (Ванин), 37:25 - 1:0. Закарлюкин - 4 (Севанькаев, Гаврилычев), 41:17 - 2:0. Шипин - 1 (Подкорытов), 53:04 - 2:1. Усков - 1 (Копиенко), 54:15 - 3:1. Шепелев - 1 (Подкорытов), 54:37 - 3:2. Пайор - 1 (Закарлюкин), 58:46 - 4:2.

Вратари: Борисов - Кузьмин.

"Сокол" (Красноярск) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Потылицын - 1 (мен., Таталин), 14:49 - 1:0. Железнов - 1 (Бондарев), 46:14 - 2:0. Семин - 2 (Озолиньш, Андрющенко), 48:48 - 3:0. Гловацкий - 1 (Цыганов, Назаров), 58:22 - 4:0.

Вратари: Андрюхов - Аляпкин.

"Металлург" (Новокузнецк) - "Горняк" (Учалы) - 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Голы: Малетин - 1 (Бутузов), 4:17 - 1:0. Дюрягин - 1 (Скутар, Чернов), 5:31 - 2:0. Мингалеев - 3, 6:07 - 2:1. Мингалеев - 4 (Сетдиков), 24:14 - 2:2. Пархоменко - 1 (Нургалиев, Сафронов), 54:14 - 2:3. Сетдиков - 1 (п.в., Пилипенко), 59:26 - 2:4.

Вратари: Касутин (59:02 - 59:26) - Устинский (Фомин, 38:40, Устинский, 40:00).

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Дизель" (Пенза) - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Филиппов - 1 (Шайхулов), 23:47 - 1:0. Бикмуллин - 2 (Кузнецов, Третьяков), 28:56 - 2:0. Кузнецов - 1 (бол., Дубовицкий, Воеводин), 42:07 - 3:0. Иванов - 1 (Груздев, Кузьмин), 52:04 - 3:1. Салахов - 1 (п.в., Абрамов, Андриянов), 59:41 - 4:1.

Вратари: Шпаков - Кислицын (58:25 - 59:02, 59:20 - 59:41).

"Торос" (Нефтекамск) - "Саров" - 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Коннов - 2 (бол., Коннов, Хасаншин), 14:44 - 0:1. Черкасов - 1 (Хрипунов), 29:57 - 1:1. Мищенко - 1 (Вилков), 51:50 - 1:2. Емелин - 1 (бол., Дубровский, Дубровский), 53:35 - 2:2. Возовик - 2, 61:57 - 3:2.

Вратари: Федотов - Тихомиров.

"Химик" (Воскресенск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Шестаков - 1 (бол., Бирюков), 19:38.

Вратари: Трушков - Самонов.

"Звезда" (Чехов) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Голы: Макс. Мальцев - 2 (Солянников, Ларичев), 1:50 - 0:1. Солянников - 1 (бол., Тихонов), 7:47 - 0:2. Мих. Мальцев - 1 (Орлович-Грудков), 16:48 - 0:3.

Вратари: Самойлов - Богданов.