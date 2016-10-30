"Сокол" победил "Челмет" и сократил отставание от "Сарыарки"

"Сокол" в матче регулярного чемпионата ВХЛ взял верх над "Челметом". Это позволило красноярцам сократить отставание от "Сарыарки" до четырех очков, а от ТХК - до трех.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Южный Урал" (Орск) - 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Жилин - 1 (Майер, Филонов), 4:39 - 1:0. Дорофеев - 1 (Довгань, Чугуев), 16:53 - 1:1. Кропачев - 1 (Куршук, Иванов), 41:03 - 1:2. Воронин - 3 (Иванов), 45:50 - 2:2.

Победный буллит: Иванов.

Вратари: Магарилов - Полошков (Гайдуллин, 65:00).

"Сокол" (Красноярск) - "Челмет" (Челябинск) - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Князев - 5 (бол., Ильминский, Гловацкий), 1:08 - 1:0. З. Подзиньш - 3 (Полторак, Раисов), 2:03 - 2:0. Ерофеев - 8 (Забавин, Исаев), 38:07 - 2:1.

Вратари: Андрюхов - Угрюмов (58:25).

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Буран" (Воронеж) - 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Коротеев - 9 (бол., Суховерхов), 6:48 - 0:1. Макаров - 1 (Леснухин, Полещук), 23:05 - 1:1. Копиенко - 6 (Ластовецкий), 26:15 - 1:2. Байкеев - 5 (Насыбуллин, Ядроец), 40:27 - 2:2. Фитисов - 1 (Жарков, Железняков), 51:03 - 2:3. Сорокин - 1 (Насыбуллин), 54:54 - 3:3. Ядроец - 5 (Леснухин), 56:00 - 4:3.

Вратари: Рейзвих - Пантыкин (59:45).

"Барс" (Казань) - "Рязань" - 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Аверин - 1 (Юртайкин, Крикуненко), 10:19 - 0:1. Аверин - 2 (Юртайкин), 15:07 - 0:2. Денежкин - 5 (мен., Филатов), 47:28 - 0:3. Лазарев - 1 (бол., Савельев, Ястребков), 48:28 - 1:3.

Вратари: Билялов (58:35) - Белов.