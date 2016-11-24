"Сокол" обыграл "Ариаду" и вышел на второе место в ВХЛ

"Сокол" взял верх над "Ариадой" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 5:1. Это позволило красноярцам обогнать "СКА-Неву" и выйти на второе место в турнирной таблице. Их отставание от лидирующего ТХК составляет 3 очка.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Сарыарка" (Караганда) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Архипов - 4 (бол., Михайлис, Путилов), 12:08 - 0:1. Поляков - 2 (бол., Ердаков), 26:32 - 1:1.

Победный буллит: Ломако.

Вратари: Перетягин (Гелашвили, 65:00) - Кудрявцев.

"Ариада-НХ" (Волжск) - "Сокол" (Красноярск) - 1:5 (0:0, 0:5, 1:0)

Голы: Щербина - 4 (бол., А. Чистяков, Раисов), 20:52 - 0:1. Щербина - 5 (Воронков, Потылицын), 25:50 - 0:2. Акиньшин - 2 (Медведев), 26:14 - 0:3. Боровиков - 4 (бол., Гловацкий, Воронков), 37:28 - 0:4. Воронков - 6, 38:50 - 0:5. Репин - 1 (бол., Бобиков, Дьяков), 50:00 - 1:5.

Вратари: Голованов (Анаркулов, 26:53) - Аликин.

"Саров" - "Ермак" (Ангарск) - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Шураков - 3 (Ильин), 25:54 - 1:0. Шураков - 4 (Мищенко), 36:25 - 2:0. Озолиньш - 4 (Иванов), 49:37 - 2:1.

Вратари: Мольков - Магарилов (59:05).