"Сокол" и ТХК продлили победные серии до 6 матчей

"Сокол" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ переиграл "Сарыарку". Эта победа стала для красноярской команды, идущей на втором месте в турнирной таблице, пятой кряду. Также победную серию продлил и лидирующий в турнирной таблице ТХК, обыгравший "Рязань". В других встречах "Ермак" переиграл "Торпедо", "Молот-Прикамье" уступил "Сарову", "Химик" одолел "Буран", "Динамо" в Санкт-Петербурге переиграло "Звезду".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Михайлис - 1 (Метальников, Белухин), 15:32 - 0:1. Озолиньш - 2 (бол., Зырянов), 27:43 - 1:1. Мансуров - 3 (Мак. Попов), 42:34 - 2:1. Рыбалко - 2 (Озолиньш), 43:25 - 3:1. Зырянов - 6 (мен.), 49:53 - 4:1.

Вратари: Магарилов - Горячевских (Кудрявцев, 43:25).

Судьи: Максимов, Шерер.

27 сентября. Ангарск. "Арена Ермак".

"Сокол" (Красноярск) - "Сарыарка" (Караганда) - 5:4 (1:1, 3:0, 1:3)

Голы: Руденков - 2 (С.А. Чистяков), 6:51 - 1:0. Ломако - 3 (Алишаускас), 9:01 - 1:1. Гловацкий - 2 (Назаров), 21:37 - 2:1. Руденков - 3 (Потылицын), 29:59 - 3:1. Николаев - 1 (Стальнов), 31:25 - 4:1. Андрющенко - 2 (Банашков, Копытин), 40:33 - 4:2. Желнеровский - 1 (Воронин), 49:53 - 4:3. Кутугин - 2 (А. Чистяков, Шепеленко), 51:31 - 5:3. Ломако - 4 (Смольянинов), 54:57 - 5:4.

Вратари: Андрюхов - Перетягин (Гелашвили, 29:59, 59:00).

Судья: Ушаков.

27 сентября. Красноярск. МСК "Арена Север".

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Саров" (Саров) - 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Голы: Синелев - 2 (бол., Жарков, Макаров), 2:03 - 0:1. Мищенко - 4 (Носков, Сандер), 13:24 - 0:2. Раенко - 1 (Епимахин), 24:16 - 1:2. Горбунов - 1 (бол., Аляев), 27:31 - 1:3. Андриянов - 2 (Ермолаев), 30:14 - 2:3. Носков - 1 (Шураков, Горбунов), 45:32 - 2:4. Ерохин - 1 (бол., Андриянов, Салахов), 54:49 - 3:4.

Вратари: Евдокимов (58:50) - Аляпкин.

Судьи: Носов, Спирин.

27 сентября. Пермь. УДС Молот им. Лебедева .

"Спутник" (Нижний Тагил) - "Ариада-НХ" (Волжск) - 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Сафронов - 1 (Щанкин), 5:15 - 1:0. Иванов - 4 (бол., Марченков, Кравченко), 34:15 - 2:0. Порядин - 1 (Нестеров, Иванов), 38:24 - 2:1. Иванов - 1 (Шиксатдаров), 42:24 - 2:2.

Победный буллит: Голышев.

Вратари: Денисов - Анаркулов.

Судьи: Кислов, Мальцев.

27 сентября. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова .

"Химик" (Воскресенск) - "Буран" (Воронеж) - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Тихомиров - 1 (Жарков, Белозеров), 9:59 - 0:1. Кляузов - 1 (бол., Зарипов, Аблаев), 18:20 - 1:1. Складниченко - 2 (Воробьев), 20:50 - 2:1. Куваев - 1 (Синягин, Камаев), 25:29 - 3:1.

Вратари: Синягин - Михайлов.

Судьи: Гордиенко, Демура.

27 сентября. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Звезда" (Чехов) - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Васильев - 2 (бол., Шевченко), 23:10 - 1:0. Парфенов - 1 (Шестаков, Чувиляев), 23:32 - 2:0. Чувиляев - 4 (Парфенов), 44:00 - 3:0. Барнетт - 1 (Сергеенко), 46:22 - 3:1.

Вратари: Ложкин (Назаров, 44:00, Ложкин, 45:09) - Филоненко.

Судья: Дреев.

27 сентября. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

ТХК (Тверь) - "Рязань" (Рязань) - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Скородумов - 5 (Заборников), 4:11 - 1:0. Чванчиков - 1 (Алексеев), 8:08 - 1:1. Бондарев - 1 (Кириллов, Смуров), 20:57 - 2:1. Коренков - 2 (бол.), 29:18 - 2:2. Смуров - 3 (Шутов), 33:52 - 3:2. Сарваров - 3 (Потякин), 41:22 - 4:2. Рукин - 3 (Дубинин, Карпов), 49:05 - 4:3.

Вратари: Сапрыкин - Пиманкин (58:50).

Судьи: Батурин, Гофман.

27 сентября. Тверь. ДС "Юбилейный".

"Динамо" (Балашиха) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Ильин - 1 (Бицадзе), 6:06 - 1:0. Кондратьев - 2 (бол., Рычагов, Милехин), 11:49 - 1:1. Рычагов - 1 (Милехин), 28:35 - 1:2. Лыпкань - 1 (Ильин, Владимиров), 29:33 - 2:2. Милехин - 2 (Рычагов), 44:29 - 2:3.

Вратари: Заливин - Мельничук.

Судьи: Зибинин, Фролов.

27 сентября. Балашиха. "Арена Балашиха".