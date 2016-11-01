"Сокол" и "Саров" одержали победы на родном льду

"Сокол" одержал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата ВХЛ над "Южным Уралом" (2:1), сократив отставание от лидера – ТХК – на 3 очка. "Буран" в гостях обыграл "Ариаду-НХ" (3:1), однако команда из Воронежа по-прежнему остается на предпоследней строчке в турнирной таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Челмет" (Челябинск) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Иванов - 4 (Озолиньш), 4:22 - 1:0. Забавин - 2 (бол., Закарлюкин), 21:36 - 1:1. Петриков - 3, 43:45 - 1:2.

Вратари: Магарилов (58:05) - Назаров.

Судья: Максимов.

"Сокол" Кр (Красноярск) - "Южный Урал" (Орск) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Болтанов - 4 (Сергушкин), 6:50 - 0:1. Дедунов - 1 (С.А. Чистяков, Боровиков), 22:21 - 1:1. Исангулов - 1 (Раисов, Потылицын), 56:40 - 2:1.

Вратари: Аликин - Полошков (59:12).

Судья: Петров.

"Ариада-НХ" (Волжск) - "Буран" (Воронеж) - 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)

Голы: Кальной - 4 (Копиенко), 1:40 - 0:1. Коротеев - 10 (бол., Кучкин, Гончаренко), 2:38 - 0:2. Таганчиков - 2 (Ластовецкий, Агеев), 12:40 - 0:3. Сорокин - 1 (Бикмуллин), 13:22 - 1:3.

Вратари: Хакимов (59:45) - Муллин.

Судьи: Прокуратов, Смагин.

"Саров" - "Рязань" - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Петраков - 5 (бол., Денежкин, Коренков), 35:19 - 0:1. Сандер - 4 (Дубинин, Горбунов), 48:46 - 1:1. Тесленко - 3 (Хасаншин), 56:41 - 2:1. Шураков - 2 (бол., Ильин, Аляев), 59:59 - 3:1.

Вратари: Мольков - Белов.

Судья: Лаврентьев.