"СКА-Нева" вышел в лидеры ВХЛ, обойдя питерское "Динамо"

"СКА-Нева" победил "Саров" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб воспользовался осечкой другого питерского клуба - "Динамо", которое уступило "Дизелю", и вышел в лидеры турнирной таблицы.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Звезда" (Чехов) - "Зауралье" (Курган) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Цыганов - 2 (Колготин, Рехтин), 9:43 - 0:1. Мокин - 3, 29:41 - 1:1. Макеев - 2 (бол., Слепцов, Хлопотов), 57:07 - 2:1.

Вратари: Корепанов - Загидулин (59:42).

"Химик" (Воскресенск) - "Рубин" (Тюмень) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Провольнев - 2 (бол., Павлюков, Кляузов), 12:01 - 1:0. Ли - 1 (Смирнов), 26:16 - 2:0.

Вратари: Синягин - Назаров (58:30).

"Саров" - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: М. Гимбатов - 3 (Жихарев), 9:05 - 0:1. Алтыбармакян - 2, 27:46 - 0:2. Алтыбармакян - 3 (Козловский, Чебыкин), 54:00 - 0:3.

Вратари: Тихомиров - Богданов.

"Дизель" (Пенза) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кузьмин - 2 (бол., Груздев, Людучин), 38:05 - 1:0. Бирюков - 1 (бол., Мих. Орлов), 54:09 - 1:1.

Победный буллит: Бойчук.

Вратари: Назаров - Ложкин.

"Барс" (Казань) - "Рязань" (Рязань) - 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Голы: Кара - 4 (Голубев, Редков), 27:32 - 1:0. Редков - 3 (Голубев, Лучевников), 33:37 - 2:0. Каштанов - 2 (бол., Халиков, Язьков), 35:51 - 3:0. Богатов - 1 (бол., Обухов, Лямкин), 38:52 - 4:0.

Вратари: Билялов - Черепенин.

ЦСК ВВС (Самара) - "Буран" (Воронеж) - 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

Голы: Мурзин - 5 (Петунин, Коротеев), 7:55 - 0:1. Дрожжин - 1 (Литвяк, Сулейманов), 8:45 - 1:1. Коротеев - 5 (Бешаров), 14:36 - 1:2. Таратунин - 1 (бол., Букия, Моренец), 24:22 - 2:2. Дьяченко - 5 (Журиков, Ефремов), 26:02 - 2:3. Бешаров - 1 (Коротеев, Суховерхов), 29:29 - 2:4. Ефремов - 2 (Марковин), 40:34 - 2:5. Патрикеев - 1 (Сурсов, Сенников), 59:05 - 3:5. Сенников - 1 (Степаненко), 59:54 - 4:5.

Вратари: Евдокимов (Оселедец, 29:46, 59:14) - Заливин.