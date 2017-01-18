"СКА-Нева" в гостях победил "Молот-Прикамье", ТХК в овертайме обыграл "Ермак"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Молот-Прикамье" (Пермь) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)
Голы: Зарипов - 6 (мен., Раенко), 20:24 - 1:0. Алтыбармакян - 3 (бол., Неколенко, Орлович-Грудков), 21:19 - 1:1. Карлин - 16 (Александров), 23:06 - 1:2. Салахов - 4 (Раенко), 36:39 - 2:2. Чуркин - 9 (бол., Рычагов, Кондратьев), 39:19 - 2:3. Конозов - 14 (мен., п.в.), 59:43 - 2:4.
Вратари: Петров (58:58 - 59:17, 59:30) - Мельничук.
"Спутник" (Нижний Тагил) - "Звезда" (Чехов) - 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Жиляков - 11, 6:45 - 1:0. Рожков - 10 (Мокин, Дубровин), 13:52 - 2:0. Основин - 7 (Сергеенко), 50:51 - 2:1. Тимирев - 7 (бол., Макеев, Шаров), 55:53 - 2:2. Основин - 8, 63:00 - 2:3.
Вратари: Назаров - Филоненко.
"Химик" (Воскресенск) - "Сокол" (Красноярск) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: А.Г. Князев - 15 (Воронков, Гловацкий), 40:22 - 0:1.
Вратари: Синягин (59:45) - Андрюхов.
"Рязань" (Рязань) - "Рубин" (Тюмень) - 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)
Голы: Клопов - 4 (Кузнецов, Зюзякин), 9:00 - 0:1. Клопов - 5 (Антонов, Зюзякин), 21:29 - 0:2. Каменев - 16 (Майоров), 22:49 - 0:3. Манухов - 1 (бол., Карпов), 27:05 - 1:3. Ячменев - 11 (Каменев, Феклистов), 38:45 - 1:4. Чванчиков - 7 (Крикуненко), 42:22 - 2:4. Старцев - 7 (бол., Крикуненко), 50:36 - 3:4.
Вратари: Красоткин (59:48) - Франскевич.
"Буран" (Воронеж) - "Зауралье" (Курган) - 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Голы: Жарков - 2 (Павельчук, Кучкин), 26:53 - 1:0. Агеев - 3 (Смирнов, Кучкин), 27:13 - 2:0. Рехтин - 2 (Нестеров, Колготин), 35:09 - 2:1. Бутузов - 3 (Ремов, Дюрягин), 40:49 - 2:2. Дюрягин - 4 (бол., Ремов, Маслов), 56:18 - 2:3.
Вратари: Артемьев (58:12) - Гафиуллин (Агеев, 29:21).
ТХК (Тверь) - "Ермак" (Ангарск) - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Дельнов - 4 (Кудинов), 60:20 - 1:0.
Вратари: Самонов - Черепенин.