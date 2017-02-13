"СКА-Нева" в гостях обыграл "Сокол", "Сарыарка" обыграла "Рязань"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ермак" (Ангарск) - "Звезда" (Чехов) - 2:3 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Тимирев - 10 (Шаров), 1:02 - 0:1. Пронин - 8 (Тимирев, Макеев), 13:19 - 0:2. Озолиньш - 11 (Иванов, Самарин), 27:06 - 1:2. Рыбалко - 5 (бол., Остроухов, Озолиньш), 39:31 - 2:2.
Победный буллит: Пешехонов.
Вратари: Магарилов (Черепенин, 65:00) - Самойлов.
"Сокол" (Красноярск) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Ларичев - 12 (Мих. Мальцев), 31:21 - 0:1. Жихарев - 7, 34:32 - 0:2. Конозов - 15 (Рычагов, А. Гимбатов), 47:21 - 0:3.
Вратари: Андрюхов - Мельничук.
"Сарыарка" (Караганда) - "Рязань" (Рязань) - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Манукян - 3 (Желнеровский, Груздев), 9:39 - 1:0. Старцев - 10 (Рукин), 44:20 - 1:1. Юксеев - 1 (Сиксна, Копытин), 57:47 - 2:1. Ердаков - 10 (Ломако), 58:29 - 3:1.
Вратари: Гелашвили - Красоткин.
"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Дизель" (Пенза) - 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)
Голы: Давыдов - 13 (бол., Ишмаметьев, Андриянов), 11:44 - 1:0. Кузьмин - 11 (Мнихович, А. Тарасов), 31:29 - 1:1. Мокшанцев - 8, 39:14 - 1:2. Давыдов - 14 (Раенко, Андриянов), 45:06 - 2:2. Ерохин - 2 (Рыжков, Шайхулов), 50:51 - 3:2. Андриянов - 12 (п.в., Филиппов), 59:59 - 4:2.
Вратари: Петров - Семенов (58:34 - 59:15, 59:43 - 59:59).
"Химик" (Воскресенск) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Голы: Коньков - 4 (Широков), 26:18 - 0:1. Бердников - 4 (Макаров, Крутиков), 42:50 - 0:2. Хапов - 14, 50:18 - 0:3. Родионов - 2 (Куваев), 56:57 - 1:3. Хапов - 15, 58:22 - 1:4.
Вратари: Никитин - Рейзвих.
"Динамо" (Балашиха) - "Барс" (Казань) - 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Баранов - 3 (Марин), 15:01 - 0:1. А. Алексеев - 10 (Грязев), 50:17 - 1:1.
Победный буллит: Марковин.
Вратари: Бочаров - Билялов.
ТХК (Тверь) - "Ариада-НХ" (Волжск) - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Голы: Дельнов - 6 (Бойчук, Орлов), 18:12 - 1:0. Дьяков - 3 (Нестеров), 19:53 - 1:1. Чурляев - 5, 22:49 - 1:2. Цыганов - 1 (бол.), 39:01 - 2:2. Чурляев - 6 (бол., Иванов, Мурзин), 40:51 - 2:3. Абдуллин - 2 (Дельнов), 43:26 - 3:3. Кальной - 5 (Нестеров), 57:15 - 3:4.
Вратари: Тодыков (59:05) - Енюшин.
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Саров" (Саров) - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы: Швалев - 2 (бол., Шураков, Носков), 8:30 - 0:1. Шестаков - 17 (Тамбиев, Берлев), 13:20 - 1:1. Назаревич - 5 (Тамбиев, Ручкин), 49:46 - 2:1. Мищенко - 17 (бол., Тесленко, Шураков), 51:22 - 2:2. Шестаков - 18 (бол., Назаревич), 57:42 - 3:2.
Вратари: Ложкин - Тихомиров (59:08).