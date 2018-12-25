"СКА-Нева" разгромила "Челмет" и упрочила лидерство в ВХЛ

"СКА-Нева" разгромила "Челмет" в рамках регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 5:2.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Южный Урал" (Орск) – "Рубин" (Тюмень) – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Карлин – 8 (бол., Лисов, Ячменев), 5:06 – 0:1. Чистяков – 5 (Иванов, Марзоев), 12:14 – 1:1. Коротков – 7 (Комаристый, Кравченко), 20:14 – 1:2. Гавриленко – 4 (Марченков, Чистяков), 59:53 – 2:2. Черкасов – 4 (Марченков, Чистяков), 64:15 – 3:2.
Вратари: Синягин (58:55 – 59:53) – Тяло.
Судьи: Беляев, Томилов.
25 декабря. Орск. ДС "Юбилейный".
"Зауралье" (Курган) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Голы: Коробкин – 5 (Абметка, Авраменко), 8:52 – 1:0. Меньщиков – 1 (Авраменко), 12:59 – 2:0. Шестаков – 6 (Бирюков), 18:37 – 2:1. Гарифулин – 4 (Исаев, Сандер), 24:42 – 3:1. Коробкин – 6 (бол., Сулимов, Авраменко), 29:34 – 4:1. Цыганов – 12 (Володин, Колготин), 45:21 – 5:1. Крутиков – 6 (Глебов), 51:28 – 6:1. Джиошвили – 9 (Шестаков, Паутов), 55:15 – 6:2.
Вратари: Ярославлев – Тодыков (Янин, 29:34).
Судьи: Ермолаев, Закиров.
25 декабря. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.
"Челмет" (Челябинск) – "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)
Голы: Полодян – 4 (Конозов), 5:48 – 0:1. Степанов – 1 (Д. Мошаров), 6:13 – 1:1. Д. Мошаров – 3 (Степанов, Шурыгин), 8:57 – 2:1. Огирчук – 5 (Курбатов), 22:40 – 2:2. Гребенщиков – 13 (Тихонов), 26:44 – 2:3. Гребенщиков – 14 (бол., Кукштель), 45:06 – 2:4. Квартальнов – 9 (бол., Кныжов), 54:35 – 2:5.
Вратари: Сухачев – Богданов.
Судьи: Голышев, Тютнев.
25 декабря. Челябинск. ДС "Юность".
"Горняк" (Учалы) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Голы: Митрофанов – 15 (Грымзин, Чуркин), 11:54 – 0:1. Игнашин – 6 (Рачинский, Пилипенко), 28:51 – 0:2. Рычагов – 9 (Беляев), 31:02 – 0:3. Аскаров – 6 (Беляев), 38:21 – 0:4. Беляев – 2 (Рычагов), 47:57 – 0:5. Арсенюк – 14 (бол., Назаров, Борисенков), 59:49 – 1:5.
Вратари: Фомин (Гросс, 28:51) – Шилин (11:31 – 11:54).
Судьи: Гордиенко, Мальцев.
25 декабря. Учалы. Ледовая арена "Горняк".
"Молот-Прикамье" (Пермь) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Тумченко – 1 (Серегин, Кузнецов), 11:26 – 1:0. Андриянов – 3, 15:42 – 2:0. Лысенко – 1 (Дельнов, Андриянов), 44:29 – 3:0.
Вратари: Анаркулов – Филоненко (59:40).
Судьи: Ибатулин, Нестеров.
25 декабря. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.
"Ижсталь" (Ижевск) – "Торос" (Нефтекамск) – 3:4 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Горшков – 4 (Халиков), 4:38 – 1:0. Д. Иванов – 2 (Козырев), 9:06 – 2:0. Воронин – 4 (бол., Баранов), 24:09 – 2:1. Грязев – 1, 31:28 – 2:2. Кропотин – 2 (Виноградов), 45:44 – 3:2. Петрищев – 4 (Кузьмин, Бочков), 58:54 – 3:3. Рогов – 9 (Баранов, Чернов), 64:26 – 3:4.
Вратари: Долганов – Федотов (58:50 – 58:54).
Судьи: Дреев, Соловьев.
25 декабря. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".
"Химик" (Воскресенск) – "Лада" (Тольятти) – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Голы: Шутов – 5 (Бобров, Котляревский), 2:18 – 1:0. Шашков – 3, 8:32 – 2:0. Майоров – 12 (мен., Тимирев), 23:43 – 2:1.
Вратари: Трушков – Скрынник (59:17).
Судьи: Кочетов, Фролов.
25 декабря. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".
"Звезда" (Чехов) – "ЦСК ВВС" (Самара) – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Голы: Ртищев – 7 (Силаев), 4:51 – 1:0. Мокин – 11 (Усков, Антипов), 24:32 – 2:0. Мнихович – 5 (Рыжих, Степаненко), 33:11 – 2:1. Комиссаров – 3 (Бякин, Филин), 33:37 – 3:1. Карабань – 3 (Беляков, Макеев), 40:56 – 4:1. Силаев – 7 (бол., Беляков, Луговяк), 48:05 – 5:1.
Вратари: Самойлов – Скатов.
Судьи: Бестужев, Бирин.
25 декабря. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.