"СКА-Нева" разгромил "Тамбов", "Лада" победила "Челмет"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Челмет" (Челябинск) - "Лада" (Тольятти) - 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Тертышный - 5 (бол., Тарасов, Подкорытов), 7:12 - 1:0. Андрющенко - 13 (Беляев), 14:21 - 1:1. Шипин - 3 (Ерофеев, Жульдиков), 20:47 - 2:1. Мастрюков - 11 (бол., Тимирев, Метлюк), 42:00 - 2:2. Кизимов - 4 (Журавлев, Андрющенко), 57:38 - 2:3.
Вратари: Подскребалин (59:01) - Скрынник.
"Ермак" (Ангарск) - "Южный Урал" (Орск) - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Голы: Кондратьев - 4 (Дорофеев), 6:29 - 0:1. Фахрутдинов - 6 (бол., Иванов), 21:01 - 0:2. Черкасов - 2 (Жлоба), 32:43 - 0:3. Севанькаев - 4 (Сметанин, Жлоба), 41:46 - 0:4. Марченков - 12 (Иванов, Фахрутдинов), 58:04 - 0:5.
Вратари: Никитин (Назаров, 21:01) - Синягин.
"Буран" (Воронеж) - "Металлург" (Новокузнецк) - 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
Голы: Поляков - 6 (Дюрягин, Скутар), 5:50 - 0:1. Шевченко - 2, 12:31 - 0:2. Дюрягин - 9 (Маслов, Поляков), 22:59 - 0:3. Алешин - 3 (Раисов, Хасаншин), 30:33 - 1:3. Морозов - 12 (бол., Гловацкий, Балдаев), 51:25 - 1:4. Иванов - 6 (Балдаев, Медведев), 56:22 - 1:5. Шубин - 9 (мен., п.в., Балдаев, Земченко), 57:58 - 1:6.
Вратари: Г. Кузнецов (Хомутов, 22:59, 57:16 - 57:58) - Хакимов.
"Зауралье" (Курган) - "ЦСК ВВС" (Самара) - 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Степаненко - 6 (Разумняк, Манухов), 9:37 - 0:1. Глебов - 7 (бол., Шиафотдинов, Гуляев), 13:24 - 1:1. Булатов - 2 (Лудцев), 35:31 - 1:2. Цыганов - 11 (бол., Шиафотдинов, Колготин), 41:26 - 2:2. Кутявин - 7, 63:10 - 2:3.
Вратари: Ярославлев - Жучин (Яковлев, 12:23).
"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Голы: Шин - 9 (Капитуров), 7:42 - 0:1. Сергеенко - 1 (бол., Дубовицкий), 29:01 - 1:1. Глухов - 7 (Шин), 45:08 - 1:2. Серегин - 6 (Сергеенко, Андриянов), 45:43 - 2:2. Капитуров - 7 (Белозеров), 53:07 - 2:3.
Вратари: Анаркулов (57:17) - Сидоров.
"Ижсталь" (Ижевск) - "Сарыарка" (Караганда) - 3:4 Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Ломако - 12, 6:38 - 0:1. Кумеляускас - 3 (Манукян, Ряшенцев), 12:29 - 0:2. Арефьев - 3 (Баженов, Скобелев), 20:42 - 1:2. Ломако - 13 (бол., Соколов, Сарваров), 23:20 - 1:3. Скобелев - 10 (мен., Кочуров, Борисов), 33:31 - 2:3. Горшков - 3 (Чупин), 52:33 - 3:3.
Победный буллит: Желнеровский.
Вратари: Долганов - Бояркин (Рейзвих, 65:00).
"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Тамбов" (Тамбов) - 8:1 (3:1, 5:0, 0:0)
Голы: Ларичев - 6 (Тихонов, Солянников), 4:18 - 1:0. Петьков - 6 (Курбатов, Огирчук), 11:54 - 2:0. Юксеев - 1 (Курбатов, Огирчук), 16:05 - 3:0. Акишин - 2 (бол., Чванчиков, Жолобов), 18:44 - 3:1. Огирчук - 3 (Петьков), 25:02 - 4:1. Тихонов - 1 (бол., Юксеев, Полодян), 25:55 - 5:1. Конозов - 8 (Юксеев, Кукштель), 28:24 - 6:1. Кручинин - 1, 33:09 - 7:1. Кручинин - 2 (Галенюк, Орлович-Грудков), 36:35 - 8:1.
Вратари: Мельничук - Ложкин (Давлетшин, 25:55).
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Саров" (Саров) - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Голы: Владимиров - 4 (Шураков), 3:05 - 0:1. Денежкин - 7 (Барабанов, Паутов), 12:48 - 1:1. Шестаков - 4 (Шипов), 19:24 - 2:1. Жарков - 3 (Паутов, Барабанов), 32:29 - 3:1. Шахворостов - 7 (Трубкин, Шураков), 39:31 - 3:2.
Вратари: Тодыков - Тихомиров (59:13).