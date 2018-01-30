"СКА-Нева" разгромил "Молот-Прикамье", "Динамо" всухую уступило "Торосу"

Сегодня в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось четыре матча. Идущий на втором месте "СКА-Нева" уверенно обыграл "Молот-Прикамье" со счетом 5:0, в другой встрече идущее на первой строчке петербургское "Динамо" всухую уступило "Торосу" (0:4).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Молот-Прикамье" (Пермь) – "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

Голы: Кукштель – 4 (Конозов), 30:49 – 0:1. Тихонов – 3 (Мих. Мальцев), 40:09 – 0:2. Мих. Мальцев – 4, 47:13 – 0:3. Толузаков – 5 (Рычагов), 53:05 – 0:4. Крылов – 4 (Макс. Мальцев), 58:31 – 0:5.

Вратари: Перевозчиков (Коробов, 53:05) – Богданов.

Судьи: Мальцев, Степучев.

30 января. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.

"Торос" (Нефтекамск) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы: Баранов – 18 (бол., Джиошвили, Гришин), 35:17 – 1:0. Возовик – 5 (Бочков), 45:58 – 2:0. Цулыгин – 2 (бол., Постников), 48:54 – 3:0. Гришин – 5 (мен., п.в.), 54:33 – 4:0.

Вратари: Хомченко – Самонов (54:10 – 54:33).

Судьи: Соловьев, Черезов.

30 января. Нефтекамск. Ледовый дворец.

"Звезда" (Чехов) – "Химик" (Воскресенск) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Мухин – 3 (Ли), 29:05 – 0:1.

Вратари: Третьяк (58:26) – Синягин.

Судьи: Парфенов, Шиханов.

30 января. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"Барс" (Казань) – "ЦСК ВВС" (Самара) – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Голы: Левитский – 2 (Халиков), 7:17 – 1:0. Каштанов – 5 (Осипов, М. Сидоров), 15:16 – 2:0. Марушев – 4 (Насыбуллин), 24:22 – 3:0. Карпусь – 3 (Феклистов, Алексеев), 48:32 – 3:1. Савельев – 6 (бол., Насыбуллин, Расулов), 57:13 – 4:1. Феклистов – 4 (бол., Карпусь, Алексеев), 59:34 – 4:2.

Вратари: Подъяпольский – Жучин.

Судья: Голышев.

30 января. Казань. Дворец спорта.