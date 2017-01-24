"СКА-Нева" прервал серию поражений, "Молот" разгромил "Буран"

Состоялись матчи очередного игрового дня ВХЛ."Молот-Прикамье" забросил "Бурану" семь шайб (7:2), а "Рязань" не смогла поразить ворота "Спутника" (0:3). Один из лидеров чемпионата "СКА-Нева" одержал непростую победу над "Торосом" (4:3) и прервал двухматчевую серию поражений.

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"Молот-Прикамье" (Пермь) – "Буран" (Воронеж) – 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

Голы: Давыдов – 10 (Раенко, Андриянов), 5:52 – 1:0. Антонов – 4 (Тихомиров), 6:21 – 1:1. Давыдов – 11 (Ерохин), 26:27 – 2:1. Андриянов – 11 (бол., Раенко, Давыдов), 34:41 – 3:1. Ишмаметьев – 2 (Давыдов, Андриянов), 51:51 – 4:1. Королев – 2 (Ермолаев), 52:24 – 5:1. Луговой – 2 (Жарков, Литвяк), 52:48 – 5:2. Шайхулов – 9, 53:03 – 6:2. Дубовицкий – 4 (Швецов, Смолин), 57:58 – 7:2.

Вратари: Петров – Артемьев (Муллин, 53:03).

"Спутник" (Нижний Тагил) – "Рязань" (Рязань) – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Родионов – 1 (Гиберт), 4:23 – 1:0. Щанкин – 4 (Жиляков), 20:59 – 2:0. Фахрутдинов – 7 (бол., Гиберт, Рожков), 31:47 – 3:0.

Вратари: Назаров – Красоткин (Пиманкин, 35:33).

"Торос" (Нефтекамск) – "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Голы: Ларичев – 10 (Жихарев), 2:05 – 0:1. Неколенко – 3 (бол., Алтыбармакян, Орлович-Грудков), 11:45 – 0:2. Волков – 3 (бол., Голованов), 18:41 – 1:2. Чуркин – 10 (Карлин), 24:04 – 1:3. Черкасов – 10 (Гордеев), 45:23 – 2:3. Черкасов – 11 (Капотов), 46:49 – 3:3. Кондратьев – 8 (Рычагов, Конозов), 51:47 – 3:4.

Вратари: Литвинов (Хомченко, 12:08, 59:14) – Мельничук.

"Ижсталь" (Ижевск) – "Звезда" (Чехов) – 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Голы: Ермаков – 1 (Макеев), 6:52 – 0:1. Королев – 7 (Кочуров), 10:38 – 1:1. Полюдов – 5 (бол., Королев), 17:00 – 2:1. Карнаухов – 7 (Тимирев), 31:01 – 2:2. Пешехонов – 9 (бол., Антипов), 38:52 – 2:3. Антипов – 11 (Шаров, Мокин), 43:36 – 2:4.

Вратари: Кислицын (Костенко, 43:36, 59:26 – 59:52) – Самойлов.

"Динамо" (Балашиха) – "Торпедо" (Усть-Каменогорск) – 4:5 (2:3, 1:2, 1:0)

Голы: Миронов – 1 (Злобин), 1:19 – 1:0. Белухин – 8 (бол., Фадеев), 2:40 – 1:1. Шин – 7 (бол., Рымарев, Тунхузин), 8:49 – 1:2. Рымарев – 3 (Белухин, Фадеев), 11:05 – 1:3. Злобин – 6 (бол., Лыпкань), 19:52 – 2:3. Далхейсен – 8 (Беляев, Коротков), 20:30 – 2:4. Петунин – 1 (бол., Шипов), 22:45 – 3:4. Архипов – 5 (Жайлауов, Игнашин), 34:07 – 3:5. Шевченко – 2 (бол., Бирюков, Баранов), 47:50 – 4:5.

Вратари: Бочаров (59:25) – Алекс. Иванов.

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Сарыарка" (Караганда) – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Сарваров – 14 (Ердаков), 17:10 – 0:1. Шестаков – 13 (мен., Томилин), 18:55 – 1:1. Ломако – 21 (Алишаускас, Сарваров), 32:28 – 1:2. Анисин – 2 (Ситников, Антоновский), 48:05 – 1:3. Ломако – 22 (Груздев, Ердаков), 54:37 – 1:4.

Нереализованный буллит: Анисин (11:27, Сарыарка).

Вратари: Назаров – Гелашвили.