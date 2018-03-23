"СКА-Нева" - последний участник полуфинала ВХЛ

"СКА-Нева" вышел в полуфинал плей-офф ВХЛ. В шестом матче 1/4 финала питерцы выиграли у "Тороса" 3:2 и победили в серии 4-2.

Ранее в полуфиналы пробились "Зауралье", "Нефтяник" и "Динамо" из Санкт-Петербурга.

ВХЛ

1/4 финала

Шестой матч

"Торос" (Нефтекамск) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Орлович-Грудков - 3 (Валенцов), 10:29 - 0:1. Алтыбармакян - 3 (бол., Рычагов, Александров), 30:10 - 0:2. Бочков - 2 (бол., Голованов, Петрищев), 49:25 - 1:2. Постников - 3 (бол., Лукин, Цулыгин), 51:56 - 2:2. Конозов - 3 (М. Гимбатов, Александров), 56:45 - 2:3.

Вратари: Хомченко (58:56) - Богданов.

Счет в серии - 2-4