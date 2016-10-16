"СКА-Нева" победила "Рубин"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Зауралье" (Курган) - "Звезда" (Чехов) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Антипов - 3 (Пешехонов), 26:48 - 0:1. Кузьменко - 5 (п.в., Мамин), 59:50 - 0:2.
Вратари: Гафиуллин (58:57 - 59:50) - Филоненко.
"Рубин" (Тюмень) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Шибаев - 3 (Клопов), 0:49 - 1:0. Клопов - 3 (бол., Фахрутдинов, Ложкин), 13:32 - 2:0. Каменев - 4 (Митряков, Ячменев), 24:42 - 3:0.
Вратари: Франскевич - Скрынник.
"Кристалл" (Саратов) - "Саров" (Саров) - 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Голы: Мищенко - 6 (Аляев), 9:32 - 0:1. Болдырев - 3 (Ермошенко), 14:13 - 1:1. Карлин - 8 (Коньков, Дыньков), 26:32 - 2:1. Мищенко - 7 (Носков, Швалев), 27:18 - 2:2. Мищенко - 8 (Швиденко, Тюляпкин), 32:01 - 2:3. Ефимов - 5 (бол., Коньков, Дыньков), 35:28 - 3:3. Карлин - 9, 58:57 - 4:3. Карлин - 10 (Коньков), 59:53 - 5:3.
Вратари: Сучков - Тихомиров (Мольков, 35:28, 59:40).
"Дизель" (Пенза) - "Ариада-НХ" (Волжск) - 6:4 (1:2, 4:1, 1:1)
Голы: Яценков - 2 (Кузьмин, А. Тарасов), 8:09 - 1:0. Бобиков - 3 (Гарифулин, Хайруллин), 9:35 - 1:1. Мурзин - 3 (бол., Калинин, Ляпустин), 16:22 - 1:2. Мнихович - 1, 25:37 - 2:2. Думбадзе - 1 (Мокшанцев), 26:58 - 3:2. А. Тарасов - 4 (Волгин, Кузьмин), 29:28 - 4:2. Мисбахов - 1 (мен.), 31:36 - 4:3. Волгин - 1 (бол., Кузьмин), 32:36 - 5:3. Гарифулин - 4 (Бобиков), 56:30 - 5:4. Сухих - 2 (п.в.), 59:52 - 6:4.
Вратари: Суровегин (Мотошин, 32:04) - Анаркулов (Старостин, 32:36, 59:45 - 59:52).