"СКА-Нева" победил "Буран" и сократил отставание от лидирующего ТХК

"СКА-Нева" взял верх над "Бураном" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 2:0. Питерский клуб вышел на второе место и отстает от лидирующего ТХК на 2 очка.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Рязань" - "Звезда" (Чехов) - 7:3 (2:2, 1:1, 4:0)

Голы: Тимирев - 2 (Николишин), 1:11 - 0:1. Сергеенко - 5 (Хлопотов, Карнаухов), 3:27 - 0:2. Юртайкин - 6 (Крикуненко, Алексеев), 12:55 - 1:2. Юртайкин - 7 (Алексеев), 14:49 - 2:2. Крикуненко - 3 (бол., Алексеев), 24:48 - 3:2. Барнетт - 5 (Прохоров), 33:18 - 3:3. Старцев - 3, 40:41 - 4:3. Чванчиков - 4 (бол., Манухов, Старцев), 50:33 - 5:3. Маслов - 3 (Петраков), 53:52 - 6:3. Лукин - 2 (Дубинин, Ефимов), 55:20 - 7:3.

Вратари: Белов (Пиманкин, 3:27) - Самойлов (Волков, 40:41).

"Буран" (Воронеж) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Рычагов - 4 (Александров), 16:13 - 0:1. Ларичев - 5 (Ушнев), 54:20 - 0:2.

Вратари: Пантыкин - Мельничук.