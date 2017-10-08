"СКА-Нева" одержал 4-ю победу подряд, обыграв "Барс"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "СКА-Нева" победила в гостях "Барс" со счетом 3:0. Эта победа стала для питерцев 4-й кряду.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Ермак" (Ангарск) - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Пархоменко - 3 (бол., Бутузов, Яценков), 25:07 - 1:0. Локтев - 3 (Коростин), 26:32 - 2:0. Коротков - 1 (Селезнев), 55:34 - 2:1.

Вратари: Литвинов - Борисов (Хомутов, 26:41, 58:55).

Судьи: Нестеров, Спирин.

8 октября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

ЦСК ВВС (Самара) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:8 (0:2, 1:2, 0:4)

Голы: Пухов - 1 (бол., Кремзер), 5:57 - 0:1. Назаревич - 4 (бол., Бирюков, А. Шевченко), 15:38 - 0:2. Сурсов - 1 (Гареев, Степаненко), 24:35 - 1:2. Берлев - 4 (бол., Карамнов, Тамбиев), 31:59 - 1:3. К. Кузнецов - 1 (мен.), 37:47 - 1:4. Бирюков - 2 (бол., Яценко), 49:09 - 1:5. Панков - 1 (бол.), 50:59 - 1:6. Карамнов - 2 (бол., Яценко, Кремзер), 58:40 - 1:7. К. Кузнецов - 2 (бол., Мих. Орлов, А. Шевченко), 59:59 - 1:8.

Вратари: Оселедец (Жучин, 45:57) - Самонов (Янин, 57:59).

Судья: Прокуратов.

8 октября. Самара. ЛД "Кристалл".

"Барс" (Казань) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Семин - 1 (бол., Алтыбармакян), 10:02 - 0:1. Жихарев - 2 (Крылов, Ларичев), 11:01 - 0:2. Ларичев - 6 (бол., М. Гимбатов, Крылов), 50:17 - 0:3.

Вратари: Подъяпольский - Богданов.

Судьи: Свиргун, Солнцев.

8 октября. Казань. Дворец спорта.