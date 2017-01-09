"СКА-Нева" обыграла "Южный Урал"

"СКА-Нева" в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграла на своей площадке "Южный Урал". Эта победа позволила команде вплотную приблизиться к лидеру турнира "Торпедо".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Саров" (Саров) - "Дизель" (Пенза) - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Жарков - 3 (Дубинин, Сандер), 3:42 - 1:0. Думбадзе - 9 (Сухих, Владимиров), 14:46 - 1:1. Мищенко - 12 (бол., Шураков, Швалев), 33:41 - 2:1. Д. Тарасов - 6 (Грибанов, Ямкин), 36:10 - 2:2. Шураков - 7 (бол., Тюляпкин), 49:14 - 3:2.

Вратари: Тихомиров - Жучин (59:16).

Судья: Батурин.

9 января. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Звезда" (Чехов) - "Челмет" (Челябинск) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Антипов - 8 (Шаров, Тимирев), 6:21 - 1:0. Пронин - 4 (бол., Слепцов, Пешехонов), 21:05 - 2:0. Кравцов - 1 (бол., Мошаров, Севанькаев), 56:50 - 2:1.

Вратари: Филоненко - Угрюмов (57:53 - 58:09, 58:50).

Судья: Фатеев.

9 января. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Южный Урал" (Орск) - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Конозов - 13 (бол., Рычагов, Молодцов), 22:21 - 1:0. Карлин - 15 (Молодцов, Коренев), 33:41 - 2:0.

Вратари: Мельничук - Гайдуллин (59:27).

Судьи: Петров, Соловьев.

9 января. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".