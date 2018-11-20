"СКА-Нева" обыграла "Ермак", "Сокол" уступил "Динамо"

Во вторник состоялись очередные матчи регулярного чемпионата ВХЛ. "СКА-Нева" обыграла "Ермак" (3:2). "Сокол" уступил петербургскому "Динамо" (1:5).
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"Ермак" (Ангарск) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы: Коротков - 3 (Бочкарев), 9:14 - 1:0. Мальцев - 5 (Солянников, Орлович-Грудков), 30:57 - 1:1. Курбатов - 3 (Солянников), 34:27 - 1:2. Володин - 5 (бол., Кукштель), 40:40 - 1:3. Левитский - 1 (Чубыкин, Ванин), 50:51 - 2:3.
Вратари: Никитин - Мельничук.
Судьи: Ермолаев, Прокуратов.
20 ноября. Ангарск. "Арена Ермак".
"Сокол" (Красноярск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)
Голы: Закарлюкин - 3 (Голубев), 13:20 - 1:0. Джиошвили - 7 (Верба, Бирюков), 30:04 - 1:1. Дыняк - 2 (Воробьев), 37:10 - 1:2. Монс - 4 (Лукин, Петраков), 44:20 - 1:3. Кремзер - 1 (Петраков, Монс), 50:32 - 1:4. Воробьев - 2 (бол., Монс, Паутов), 56:28 - 1:5.
Вратари: Андрюхов (Петров, 54:53) - Тодыков.
20 ноября. Красноярск. "Кристалл Арена".