"СКА-Нева" обыграла "Ермак", "Кристаллу" и "Бурану" засчитаны технические поражения

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата ВХЛ. Две игры не состоялись – "Буран" и "Кристалл" не смогли приехать на гостевые матчи против "Сарыарки" и "Молот-Прикамье", за что клубам засчитаны технические поражения. В других встречах "СКА-Нева" одержал непростую победу над "Ермаком", "Химик" и петербургское "Динамо" одержали "сухие" победы над соперниками.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Сарыарка" (Караганда) – "Буран" (Воронеж) – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0)

15 февраля. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Молот-Прикамье" (Пермь) – "Кристалл" (Саратов) – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0)

15 февраля. Пермь. УДС Молот им. Лебедева .

"Ермак" (Ангарск) – "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Макс. Мальцев – 10 (бол.), 64:31 – 0:1.

Вратари: Магарилов – Мельничук.

Судьи: Свиргун, Фатеев.

15 февраля. Ангарск. "Арена Ермак".

"Сокол" (Красноярск) – "Звезда" (Чехов) – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Воронков – 7 (бол., Медведев, Гловацкий), 3:36 – 1:0. Кожевников – 2 (бол., Медведев, Гловацкий), 19:42 – 2:0. Медведев – 1 (бол., Воронков, Гловацкий), 30:44 – 3:0. Сетдиков – 2 (Якименко, Дан. Квартальнов), 38:46 – 3:1. Воронков – 8 (бол., Медведев, Гловацкий), 53:33 – 4:1.

Вратари: Евдокимов – Самойлов.

Судьи: Андрианов, Юдаков.

15 февраля. Красноярск. МСК "Арена Север".

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Рязань" (Рязань) – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Сауторн – 7 (Беляев), 6:51 – 1:0. Юртайкин – 8, 14:52 – 1:1. Каюмов – 1 (Юртайкин, Чванчиков), 23:10 – 1:2. Тунхузин – 5, 31:52 – 2:2. Метальников – 6 (бол., Архипов), 35:16 – 3:2. Игнашин – 6 (Коротков), 39:34 – 4:2. Игнашин – 7 (Архипов, Шин), 57:23 – 5:2.

Вратари: Алекс. Иванов (Полуэктов, 23:10) – Белов (58:39).

Судьи: Гордиенко, Демура.

15 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Спутник" (Нижний Тагил) – "Дизель" (Пенза) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Фахрутдинов – 8 (Шибаев, Родионов), 5:40 – 1:0. Гасников – 9 (Васильев, Ар. Чистяков), 32:10 – 2:0. Шубин – 7, 49:15 – 2:1.

Вратари: Устинский – Семенов (59:10 – 59:29, 59:41).

Судьи: Лаврентьев, Сюрдяев.

15 февраля. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова .

"Химик" (Воскресенск) – "Барс" (Казань) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Шацкий – 7 (бол., Мухин, Шестопалов), 21:37 – 1:0. Куваев – 5 (п.в.), 59:08 – 2:0.

Вратари: Трушков – Билялов (58:50 – 59:08).

Судья: Ибатулин.

15 февраля. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".

"Динамо" (Балашиха) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Сидляров – 5 (бол., Марковин, Ефремов), 42:40 – 1:0. Злобин – 9 (А. Алексеев), 53:13 – 2:0. Чиглинцев – 7, 59:46 – 2:1.

Вратари: Бочаров – Рейзвих (55:40 – 55:45, 56:56 – 58:52, 59:46 – 59:53).

Судьи: Зибинин, Смагин.

15 февраля. Балашиха. "Арена Балашиха".

ТХК (Тверь) – "Саров" – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Таталин – 3 (Смуров), 0:32 – 1:0. Бондарев – 7 (Репин, Таталин), 12:42 – 2:0. Цыганов – 2, 16:32 – 3:0. Горошанский – 4 (Фахрутдинов, Горбунов), 33:42 – 3:1. Бондарев – 8 (Смуров, Таталин), 36:24 – 4:1. Смуров – 11 (бол., Цыганов, Таталин), 46:15 – 5:1.

Вратари: Самонов – Мольков.

Судьи: Дреев, Соловьев.

15 февраля. Тверь. ДС "Юбилейный".

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Ариада-НХ" (Волжск) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Берлев – 6 (бол., Шестаков, Тамбиев), 5:36 – 1:0. Чувиляев – 11 (Паутов), 52:57 – 2:0. Паутов – 2 (п.в.), 57:20 – 3:0.

Вратари: Ложкин – Енюшин (54:30 – 54:44, 55:03 – 57:20).

Судьи: Прокуратов, Шемякин.

15 февраля. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".