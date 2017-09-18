"СКА-Нева" обыграл "КРС Хэйлунцзян", питерское "Динамо" - "Ценг Тоу"

В сегодняшний игровой день регулярного чемпионата ВХЛ два клуба из Санкт-Петербурга - "СКА-Нева" и "Динамо" - обыграли две китайские команды - "КРС Хэйлунцзян" и "Ценг Тоу" соответственно.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Ларичев - 1, 10:51 - 0:1. Ларичев - 2 (Жихарев, А. Гимбатов), 21:46 - 0:2. Альшевский - 1 (Мокин), 31:21 - 1:2. Дубровин - 1 (бол., Мокин, Альшевский), 35:27 - 2:2. Солянников - 2 (Неколенко), 44:04 - 2:3.

Вратари: Скрынник (Бояршинов, 44:04, 59:14) - Богданов.

"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Шестаков - 2 (бол., Бирюков), 52:30 - 0:1. Берлев - 2 (мен., п.в., М. Орлов), 59:26 - 0:2.

Вратари: Тяло (58:33) - Самонов.

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Барс" (Казань) - 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Голы: Каштанов - 1 (Осипов), 1:10 - 0:1. Бикмуллин - 3 (Салахов, Третьяков), 3:35 - 1:1. Ерохин - 1 (бол., Андриянов, Епимахин), 13:11 - 2:1. Сошнин - 1 (Чирва), 34:33 - 2:2. Голубев - 2 (Кара, Редков), 42:53 - 2:3. Кара - 1 (бол., Редков, Голубев), 47:23 - 2:4. Шайхулов - 1 (Торяник), 59:46 - 3:4.

Вратари: Шпаков (59:46) - Подъяпольский.

"Торос" (Нефтекамск) - "ЦСК ВВС" (Самара) - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Гордеев - 1 (Голованов, Котляревский), 2:57 - 1:0. Баранов - 2, 24:44 - 2:0. Емелин - 2 (бол., Дубровский), 27:34 - 3:0. Дубровский - 1, 36:39 - 4:0. Емелин - 3 (бол., Гришин), 46:44 - 5:0.

Вратари: Хомченко - Оселедец (Жучин, 36:39).