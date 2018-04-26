"СКА-Нева" обыграл "Динамо" с рекордом: 163 минуты на льду

"СКА-Нева" обыграл питерское "Динамо" в пятом матче финальной серии плей-офф ВХЛ - 4:3 в 6-м овертайме. Победная шайба на счету Святослава Гребенщикова.

Динамовцы нанесли 84 броска, игроки СКА - 68. Бело-голубые заработали 38 минут штарфа, их соперники - 8.

Команды провели на площадке 163 минуты 3 секунды. Это новый российский рекорд по продолжительности.

Ранее рекорд ВХЛ принадлежал "Динамо" (Балашиха) и ТХК (120 минут 23 секунды). Достижение в КХЛ установили ЦСКА и "Йокерит" (142 минуты 9 секунд).

"СКА-Нева" сократила отставание в серии - 2-3.

ВХЛ

Плей-офф

Финал

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 3:4 6 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Рычагов - 2 (бол., Рыков, Алтыбармакян), 7:24 - 0:1. Алтыбармакян - 7 (Александров, Квартальнов), 12:42 - 0:2. Петраков - 8 (Молодцов), 15:09 - 1:2. Квартальнов - 3 (Александров, Мих. Мальцев), 32:35 - 1:3. Карамнов - 3 (бол., Назаревич, А. Шевченко), 34:29 - 2:3. Кулагин - 12 (Чебыкин), 58:39 - 3:3. Гребенщиков - 5, 163:03 - 3:4.

Вратари: Самонов - Богданов (7:17 - 7:24).

Судьи: Спирин, Юдаков.

25 апреля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

Счет в серии: 3-2.