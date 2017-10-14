"СКА-Нева" и питерское "Динамо" выиграли свои матчи и упрочили лидерство в ВХЛ

Два петербургских клуба - "СКА-Нева" и "Динамо" - одержали победы в регулярном чемпионате ВХЛ над "Бураном" и "Рязанью" соответственно. Обе команды набрали по 35 очков и лидируют в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на 9 баллов.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)

Голы: Коротков - 1 (Далхейсен), 13:40 - 1:0. Соренсон - 5 (бол., Далхейсен), 17:38 - 2:0. Капитуров - 3 (мен., Игнашин), 33:50 - 3:0. Шин - 5 (бол., Рымарев), 40:08 - 4:0. Хапов - 5 (Сорокин, Демидов), 45:35 - 4:1. Хамидуллин - 1 (Ляпустин, Ядроец), 51:36 - 4:2. Хамидуллин - 2 (бол., Сорокин, Байкеев), 56:42 - 4:3.

Вратари: Смирягин - Хакимов (Ярославлев, 40:08, 59:30).

"Сарыарка" (Караганда) - "Ижсталь" (Ижевск) - 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Валицкий - 5 (Соколов, Алексеев), 27:40 - 1:0. Остроухов - 3 (бол., Веревкин), 36:22 - 1:1.

Победный буллит: Остроухов.

Вратари: Бояркин - Давыдов (Кононов, 35:12).

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Рязань" - 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)

Голы: Джиошвили - 7 (бол., Бирюков, А. Шевченко), 8:17 - 1:0. Кремзер - 1 (Назаревич, Джиошвили), 10:31 - 2:0. Кудинов - 2 (Карамнов), 23:32 - 3:0. К. Кузнецов - 3 (мен., А. Шевченко, Самонов), 26:01 - 4:0. Маслов - 4 (бол., Д. Воробьев, Иванов), 35:21 - 4:1. Бондырев - 3 (Лесников, Леснухин), 59:35 - 4:2.

Вратари: Самонов - Коновалов.

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Буран" (Воронеж) - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы: Александров - 2 (Конозов, Кондратьев), 4:28 - 1:0. А. Гимбатов - 2 (М. Гимбатов), 12:57 - 2:0. Алтыбармакян - 4 (Полодян, Семин), 33:20 - 3:0. Коренев - 3 (Мих. Мальцев), 37:55 - 4:0. Ефремов - 3 (бол., Дьяченко, Топорков), 50:23 - 4:1.

Вратари: Мельничук - Заливин (Гайдуллин, 20:00).