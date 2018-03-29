"СКА-Нева" и петербургское "Динамо" выиграли первые матчи полуфинала ВХЛ

Два клуба из Санкт-Петербурга - "СКА-Нева" и "Динамо" - выиграли у "Нефтяника" и "Зауралья" первые матчи полуфинала ВХЛ. Вторые игры состоятся 30 марта.

ВХЛ

1/2 финала

Первые матчи

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Макс. Мальцев - 3 (Алтыбармакян, Тихонов), 52:13 - 1:0. Алтыбармакян - 4 (Квартальнов), 57:49 - 2:0.

Вратари: Богданов - Хакимов (Ярославлев, 40:00, 58:34).

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Зауралье" (Курган) - 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Болтанов - 4 (бол., Янчевский), 20:43 - 0:1. Кулагин - 5 (бол., Мих. Орлов), 22:27 - 1:1. Кулагин - 6 (А. Шевченко, Назаревич), 33:14 - 2:1. Складниченко - 3, 46:07 - 2:2. Петраков - 5 (мен.), 49:57 - 3:2. Кулагин - 7 (п.в.), 59:59 - 4:2.

Вратари: Самонов - Загидулин (58:10 - 58:48, 58:55 - 59:20, 59:34 - 59:59).