"СКА-Нева" и петербургское "Динамо" всухую обыграли соперников

Сегодня в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось шесть матчей. Лидеры турнира "СКА-Нева" и петербургское "Динамо" одержали сухие победы над своими соперниками, были обыграны "Саров" (3:0) и "Дизель" (2:0) соответственно.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Горняк" (Учалы) – "Ижсталь" (Ижевск) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Корчемкин – 2 (Арсенюк), 8:09 – 1:0.

Вратари: Устинский – Черепенин (58:30).

Судья: Сюрдяев.

25 января. Учалы. Ледовая арена "Горняк".

"Южный Урал" (Орск) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Голы: Воеводин – 8 (Салахов, Демидов), 17:23 – 0:1. Ядроец – 9 (бол., Ложкин, Байкеев), 41:03 – 0:2. Иванов – 8 (бол., Скатов), 45:30 – 1:2. Чистяков – 6 (Музычко, Иванов), 48:28 – 2:2. Демидов – 10 (бол., Арбузов, Воеводин), 51:34 – 2:3.

Вратари: Перетягин – Ярославлев.

Судьи: Голышев, Мисюрь.

25 января. Орск. ДС "Юбилейный".

"Буран" (Воронеж) – "ЦСК ВВС" (Самара) – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Злобин – 4 (Плотников, Федосеев), 13:45 – 1:0. Карпусь – 2 (Алексеев, Феклистов), 14:00 – 1:1. Марковин – 4 (бол., Злобин), 18:43 – 2:1. Феклистов – 3 (бол., Моренец, Карпусь), 21:25 – 2:2. Плотников – 1 (бол., Беленький, Мурзин), 26:48 – 3:2. Ефремов – 6 (Марковин, Борунов), 31:57 – 4:2. Злобин – 5 (Плотников, Федосеев), 42:15 – 5:2.

Вратари: Зубарев – Евдокимов.

Судья: Смагин.

25 января. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"Рязань" (Рязань) – "Барс" (Казань) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Рукин – 5 (бол., Дубинин, Репьях), 4:07 – 1:0. Карпов – 8 (Репьях, Рукин), 27:18 – 2:0. Савельев – 5 (бол., Сошнин, Насыбуллин), 28:56 – 2:1.

Вратари: Денисов – М. Сидоров (Подъяпольский, 27:18, 59:07).

Судья: Зибинин.

25 января. Рязань. ДС "Олимпийский".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Саров" (Саров) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Мих. Мальцев – 3 (Квартальнов, Тихонов), 28:44 – 1:0. Макс. Мальцев – 5 (Гребенников, Орлович-Грудков), 28:57 – 2:0. Алтыбармакян – 9 (п.в., Солянников, Рычагов), 58:31 – 3:0.

Вратари: Богданов – Тихомиров (58:08 – 58:31).

Судьи: Иванов, Тютнев.

25 января. Санкт-Петербург. СД "Хоккейный".

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Дизель" (Пенза) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Кондратьев – 6 (Бирюков), 3:11 – 1:0. Мих. Орлов – 5 (бол., Бирюков), 25:36 – 2:0.Вратари: Тодыков – Назаров.

Судьи: Метальников, Мочалов.

25 января. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".