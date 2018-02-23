"СКА-Нева" и петербургское "Динамо" с побед начали плей-офф ВХЛ

Сегодня в ВХЛ состоялись первые матчи 1/8 финала плей-офф. "СКА-Нева" обыграл "Химик" со счетом 2:0, а победитель "регулярки" петербургское "Динамо" выиграло "Молот-Прикамье" – 3:2.

ВХЛ

1/8 финала

"Ермак" (Ангарск) – "Южный Урал" (Орск) – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Шингареев – 1 (Михайлов), 2:38 – 1:0. Горбунов – 1 (бол., Раенко, Зарипов), 11:35 – 2:0. Куликов – 1 (Фахрутдинов), 26:13 – 2:1. Репин – 1, 45:17 – 2:2. Михайлов – 1 (Усков), 49:20 – 3:2.

Вратари: Хомутов – Перетягин (59:25).

Судьи: Фролов, Юдаков.

23 февраля. Ангарск. "Арена Ермак".

"Сокол" (Красноярск) – "Саров" (Саров) – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Семин – 1 (Озолиньш), 71:37 – 1:0.

Вратари: Петров – Тихомиров.

Судьи: Нестеров, Шмаков.

23 февраля. Красноярск. МСК "Арена Север".

"Зауралье" (Курган) – "Звезда" (Чехов) – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Сергеенко – 1 (Силаев, Рыжков), 47:41 – 0:1. Железков – 1 (Сулимов), 48:29 – 1:1. Железков – 2 (Авраменко, Фаст), 53:35 – 2:1.

Вратари: Загидулин – Лозебников (59:08).

Судьи: Осипов, Ушаков.

23 февраля. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Торос" (Нефтекамск) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Пименов – 1 (Голованов), 19:54 – 0:1. Белозеров – 1 (И.А. Иванов), 29:27 – 1:1. Гиматов – 1 (бол., Гришин), 31:30 – 1:2. Гиматов – 2 (п.в., Гордеев, Емелин), 59:10 – 1:3.

Вратари: Смирягин (58:56 – 59:10) – Хомченко.

Судьи: Кочетов, Шемякин.

23 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) – "Металлург" (Новокузнецк) – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Мусин – 1 (Коростин, Локтев), 11:58 – 0:1. Сиксна – 1 (бол.), 25:47 – 1:1. Чернов – 1 (Медведев, Романцев), 37:49 – 1:2.

Вратари: Гелашвили (58:07) – Литвинов.

Судьи: Батурин, Гордиенко.

23 февраля. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Ерохин – 1 (Синелев), 11:36 – 0:1. Раисов – 1 (бол., Молодцов, Шестаков), 13:56 – 1:1. В. Шевченко – 1 (бол., Бирюков), 31:58 – 2:1. Чувиляев – 1 (К. Кузнецов), 39:23 – 3:1. Кузнецов – 1 (бол., Ремов, Ерохин), 47:38 – 3:2.

Вратари: Тодыков – Перевозчиков (58:39).

Судьи: Зибинин, Солнцев.

23 февраля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Химик" (Воскресенск) – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Квартальнов – 1 (Макс. Мальцев, Рыков), 40:31 – 1:0. Макс. Мальцев – 1 (п.в., Квартальнов), 59:45 – 2:0.

Вратари: Богданов – Синягин (59:22 – 59:45).

Судьи: Носов, Спирин.

23 февраля. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"Нефтяник" (Альметьевск) – "Ценг Тоу" (Цзилинь) – 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Голы: Ядроец – 1 (бол., Байкеев), 7:05 – 1:0. Воеводин – 1 (Демидов), 13:09 – 2:0. Железнов – 1 (Байкеев, Хамидуллин), 24:58 – 3:0. Соловьев – 1 (Дельнов), 25:32 – 3:1. Попов – 1 (бол., Елисеев), 31:11 – 3:2.

Вратари: Хакимов – Печурский.

Судьи: Парфенов, Черезов.

23 февраля. Альметьевск. ДС "Юбилейный".