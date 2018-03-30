"СКА-Нева" и петербургское "Динамо" одержали вторые победы в полуфинале ВХЛ

Во втором полуфинальном матче плей-офф ВХЛ "Нефтяник" проиграл "СКА-Неве" со счетом 2:3. В другом матче петербургское "Динамо" обыграло "Зауралье" – 6:1.

ВХЛ

1/2 финала

Вторые матчи

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Конозов – 4 (М. Гимбатов), 4:49 – 1:0. Каменев – 4 (бол., Салахов, Мансуров), 21:59 – 1:1. Алтыбармакян – 5 (бол., Семин), 35:02 – 2:1. Мих. Мальцев – 3, 36:48 – 3:1. Мансуров – 7 (бол., Каменев, Адамчук), 48:41 – 3:2.

Вратари: Богданов – Ярославлев (Голубев, 36:48, 56:19 – 59:21).

Судьи: Гофман, Фатеев.

30 марта. Санкт-Петербург. СД "Хоккейный".

Счет в серии: 2-0

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Зауралье" (Курган) – 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

Голы: Назаревич – 4 (бол., Кулагин, А. Шевченко), 20:37 – 1:0. А. Шевченко – 8 (Кулагин, Петраков), 27:39 – 2:0. Назаревич – 5 (бол., Берлев, Бирюков), 33:31 – 3:0. Карамнов – 1 (К. Кузнецов), 37:47 – 4:0. Муштаев – 1, 43:09 – 4:1. Берлев – 2 (Бирюков, Молодцов), 54:51 – 5:1. Кулагин – 8, 58:28 – 6:1.

Вратари: Самонов – Загидулин (Гафиуллин, 33:31).

Судьи: Бирин, Ермолаев.

30 марта. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

Счет в серии: 2-0