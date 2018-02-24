"СКА-Нева" и "Динамо" одержали вторые победы в плей-офф ВХЛ

Сегодня в ВХЛ состоялись вторые матчи 1/8 финала плей-офф. "СКА-Нева" уверенно обыграла "Химик" (6:3) и повела в серии 2-0, петербугское "Динамо" лишь в овертайме вырвало победу над "Молот-Прикамье" (5:4 ОТ). Отметим, что "Сарыарка", "Южный Урал" и "Торпедо" сравняли счет в своих сериях.

ВХЛ

1/8 финала

"Ермак" (Ангарск) – "Южный Урал" (Орск) – 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Дорофеев – 1 (Чугуев), 1:18 – 0:1. Шингареев – 2 (Милюков, Михайлов), 2:15 – 1:1. Шингареев – 3 (Воробьев, Михайлов), 13:15 – 2:1. Соловьев – 1 (Марзоев, Музычко), 14:24 – 2:2. Скатов – 1, 21:14 – 2:3. Карлин – 1 (Воронин), 33:55 – 3:3. Хацей – 1 (Куршук), 48:33 – 3:4.

Вратари: Хомутов (59:30) – Перетягин.

Судьи: Фролов, Юдаков.

24 февраля. Ангарск. "Арена Ермак".

"Сокол" (Красноярск) – "Саров" (Саров) – 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Шураков – 1 (Белохвостиков), 7:50 – 0:1. Цыганов – 1 (Гловацкий, Закарлюкин), 8:48 – 1:1. Князев – 1 (Назаров), 17:43 – 2:1. Зузин – 1 (мен.), 26:21 – 3:1. Озолиньш – 1 (бол., Сергеев, Андрющенко), 32:01 – 4:1. Коннов – 1 (Есаян, Мисников), 34:05 – 4:2. Миронов – 1 (Тесленко, Горбунов), 48:45 – 4:3.

Вратари: Петров – Мольков (Тихомиров, 26:21, 59:15).

Судьи: Нестеров, Шмаков.

24 февраля. Красноярск. МСК "Арена Север".

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Торос" (Нефтекамск) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Баранов – 1 (Постников, Шипов), 24:37 – 0:1. Шевченко – 1 (Далхейсен, Сауторн), 37:13 – 1:1. Белозеров – 2 (Далхейсен), 43:41 – 2:1.

Вратари: Смирягин – Хомченко (59:30).

Судьи: Кочетов, Шемякин.

24 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) – "Металлург" (Новокузнецк) – 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Голы: Ломако – 1 (бол., Сарваров, Тамбиев), 5:01 – 1:0. Желнеровский – 1 (Ковалев, Ердаков), 12:17 – 2:0. Чернов – 2 (Медведев), 19:12 – 2:1. Альшевский – 1 (бол., Зиазов, Валицкий), 30:37 – 3:1. Ердаков – 1 (бол., Сиксна, Альшевский), 40:34 – 4:1. Ломако – 2 (бол., Тамбиев, Сарваров), 41:45 – 5:1. Сиксна – 2 (Зиазов), 51:59 – 6:1.

Вратари: Костин – Литвинов (Касутин, 41:45).

Судьи: Батурин, Горденко.

24 февраля. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Зауралье" (Курган) – "Звезда" (Чехов) – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Черников – 1 (Складниченко), 10:09 – 1:0. Черников – 2 (Исаев), 13:11 – 2:0. Ибрагимов – 1 (Купцов, Пешехонов), 39:32 – 2:1. Сандер – 1 (Янчевский), 50:35 – 3:1. Рыжков – 1 (Мокин, Николишин), 57:33 – 3:2.

Вратари: Загидулин – Лозебников (57:56).

Судьи: Степучев, Ушаков.

24 февраля. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 5:4 ОТ (0:0, 2:1, 2:3, 1:0)

Голы: Чувиляев – 2 (Пластинин), 29:23 – 1:0. А. Шевченко – 1 (Бирюков, Чебыкин), 34:06 – 2:0. Синицын – 1 (бол., Чистяков, Андриянов), 36:10 – 2:1. Кузнецов – 2 (Ремов), 42:20 – 2:2. А. Шевченко – 2, 43:46 – 3:2. Чистяков – 1 (бол., Синицын, Андриянов), 44:58 – 3:3. Берлев – 1 (Чувиляев), 56:56 – 4:3. Епимахин – 1 (бол., Чистяков, Синицын), 57:40 – 4:4. А. Шевченко – 3 (Бирюков), 71:26 – 5:4.

Вратари: Тодыков – Перевозчиков.

Судьи: Зибинин, Солнцев.

24 февраля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Химик" (Воскресенск) – 6:3 (2:1, 4:0, 0:2)

Голы: Гребенщиков – 1 (бол., Орлович-Грудков, Макс. Мальцев), 8:26 – 1:0. Павлюков – 1 (Королев, Куваев), 12:50 – 1:1. Коренев – 1 (М. Гимбатов), 18:40 – 2:1. Александров – 1 (Рычагов, Толузаков), 22:45 – 3:1. Толузаков – 1 (Рычагов), 26:31 – 4:1. Крылов – 1 (Коренев, Солянников), 33:11 – 5:1. Квартальнов – 1 (бол., Толузаков, Гребенщиков), 35:41 – 6:1. Анкудинов – 1 (мен., Бобров), 48:52 – 6:2. Королев – 1 (Анкудинов), 52:41 – 6:3.

Вратари: Богданов – Синягин (Никитин, 26:31).

Судьи: Носов, Спирин.

24 февраля. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"Нефтяник" (Альметьевск) – "Ценг Тоу" (Цзилинь) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Хапов – 1 (бол., Воеводин, Сумин), 37:00 – 1:0.

Вратари: Хакимов – Печурский (59:14).

Судьи: Парфенов, Черезов.

24 февраля. Альметьевск. ДС "Юбилейный".