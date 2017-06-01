Шахрайчук продолжит работу в новокузнецком "Металлурге"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Вадим Шахрайчук продолжит работу с командой в следующем сезоне. Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение исключить "Кузню" и "Медвешчак". После исключения из "Металлург" изъявил желание принять участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

- Шахрайчук остается с командой на следующий сезон, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы "Кузни". - Предсезонный план команды, который был опубликован ранее, не изменится. Клуб примет участие в предсезонных турнирах, которые он заявлял. Возможно, будет добавлен третий турнир для "Металлурга", но уже с участием клубов ВХЛ.

Напомним, что Шахрайчук возглавил "Металлург" в середине марта, сменив Сергея Бердникова. Ранее он работал в "Дженералзе".