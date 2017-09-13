Семин забросил первую шайбу за "Сокол"

Двукратный чемпион мира в составе сборной России Александр Семин забросил свою первую шайбу в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Форвард отличился на 15-й минуте встречи с "Челметом", открыв счет в игре - 1:0.

Отметим, что по итогам первого периода счет во встрече ничейный - 1:1.

Уроженец Красноярска провел за родной клуб 4 матча во время локаута НХЛ в 2012 году. С 2015 по 2016 год форвард защищал цвета "Металлурга" из Магнитогорска и в 2016 году выиграл с ним Кубок Гагарина. В сезоне-2016/17 он провел 74 матча, набрал 32 (16+16) очка в составе "Магнитки" и добрался с ней до финала, где проиграл СКА.