Семин отметился голевой передачей в первой игре после возвращения в "Сокол"

"Сокол" проиграл "Южному Уралу" в первом матче регулярного чемпионата ВХЛ. Форвард Александр Семин, вернувшийся этим летом в красноярский клуб, отметился голевой передачей.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Челмет" (Челябинск) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Тридчиков - 1, 1:05 - 1:0. Жульдиков - 1 (бол., Мошаров, Зиновьев), 5:35 - 2:0. Артамонов - 1 (бол., Ищенко, Щанкин), 21:18 - 2:1. Безруков - 1 (бол., Кравцов), 30:28 - 3:1.

Вратари: Сухачев - Аляпкин (59:16).

"Сокол" (Красноярск) - "Южный Урал" (Орск) - 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Голы: Таталин - 1 (бол., Теряев, Семин), 10:15 - 1:0. Дорофеев - 1 (Васильев), 53:52 - 1:1. Музычко - 1 (Марзоев), 54:17 - 1:2. Иванов - 1 (Музычко, Марзоев), 57:20 - 1:3.

Вратари: Андрюхов - Перетягин.

"Звезда" (Чехов) - "Рязань" - 3:4 (0:0, 1:0, 2:4)

Голы: Пешехонов - 1 (Тимирев, Огиенко), 37:06 - 1:0. Лебедев - 1 (бол., Седунов), 43:34 - 1:1. Иванов - 1 (Воробьев, Лебедев), 47:39 - 1:2. Пешехонов - 2 (бол., Якименко, Антипов), 50:42 - 2:2. Кудрявцев - 1 (Картошкин, Фатеев), 52:26 - 2:3. Хлопотов - 1 (Карнаухов, Николишин), 57:39 - 3:3. Леснухин - 1 (Рукин), 58:30 - 3:4.

Вратари: Волков (59:17) - Черепенин.

"Торос" (Нефтекамск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Угольников - 1 (бол., Бикмуллин), 6:11 - 0:1. Баранов - 1, 16:36 - 1:1. Андриянов - 1 (Кузнецов, Салахов), 31:13 - 1:2. Возовик - 1 (Полозов, Пименов), 31:33 - 2:2. Набиуллин - 1 (бол., Бикмуллин, Угольников), 38:16 - 2:3. Бикмуллин - 1, 47:54 - 2:4.

Вратари: Федотов - Петров.

ЦСК ВВС (Самара) - "Барс" (Казань) - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Лямкин - 1 (бол., Савельев), 7:32 - 0:1. Шинкаренко - 1 (Богатов), 16:38 - 0:2. Ковалев - 1 (Карпусь), 23:56 - 1:2.

Вратари: Оселедец (58:19 - 59:32, 59:39) - Подъяпольский.

"Ижсталь" (Ижевск) - "Дизель" (Пенза) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Людучин - 1 (Груздев), 7:16 - 0:1. Остроухов - 1 (Веревкин), 17:18 - 1:1. Панасенко - 1 (Рогов), 51:57 - 2:1.

Вратари: Перевозчиков - Назаров (59:00).

"Химик" (Воскресенск) - "Буран" (Воронеж) - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Провольнев - 1, 10:26 - 1:0. Кляузов - 1 (Шацкий, Павлюков), 19:27 - 2:0. Куваев - 1 (бол., Хацей), 31:14 - 3:0. Королев - 1 (Куваев), 59:32 - 4:0.

Вратари: Трушков - Гайдуллин.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Саров" - 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Коннов - 1 (Мисников), 20:54 - 0:1. Смуров - 1 (Смолин), 27:41 - 0:2. Складниченко - 1 (Емец), 30:10 - 1:2. Сумин - 1 (бол., Хамидуллин), 40:33 - 2:2. Насыбуллин - 1 (Каменев, Лопачук), 43:16 - 3:2. Шураков - 1 (бол., Мищенко, Белохвостиков), 47:07 - 3:3. Демидов - 1 (бол., Хапов, Хамидуллин), 60:49 - 4:3.

Вратари: Хакимов - Тихомиров (Мольков, 59:51).

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) - 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Шевченко - 1 (Пухов), 1:54 - 0:1. Джиошвили - 1 (бол., М. Орлов), 22:57 - 0:2. Берлев - 1 (бол., Шевченко, Карамнов), 26:55 - 0:3. Шевченко - 2 (бол., Назаревич), 31:11 - 0:4. Кудряшов - 1 (п.в.), 56:56 - 0:5.

Вратари: Мельничук (Богданов, 31:11, 52:59 - 56:56) - Самонов.