"Сарыарка" забросила 3 безответных шайбы "Кузне"

"Сарыарка" победила новокузнецкий "Металлург" в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Сарыарка" (Караганда) - "Металлург" (Новокузнецк) - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Ердаков - 3, 16:06 - 1:0. Валицкий - 3 (Поляков), 41:34 - 2:0. Зиазов - 2 (бол., Альшевский, Иванов), 44:04 - 3:0.
Вратари: Гелашвили - Литвинов.
"Челмет" (Челябинск) - "Звезда" (Чехов) - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Подкорытов - 1 (бол., Лавриненко, Могильников), 22:51 - 1:0. Карнаухов - 3 (бол., Светлаков, Кузьменко), 26:52 - 1:1. Макеев - 1 (Светлаков, Кузьменко), 32:44 - 1:2. Блажиевский - 1 (Окулов, Светлаков), 49:45 - 1:3.
Вратари: Кузьмин (57:55) - Самойлов.
"Зауралье" (Курган) - "Сокол" (Красноярск) - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Назаров - 4 (Бондарев), 7:49 - 0:1. Железков - 1 (Муштаев, Чечин), 8:38 - 1:1. Фаст - 1 (Маслов, Цыганов), 25:46 - 2:1. Гловацкий - 2 (Цыганов, Воронков), 26:55 - 2:2. Первухин - 2 (Глебов), 41:01 - 3:2.
Вратари: Загидулин - Заливин (58:59).
"Спутник" (Нижний Тагил) - "Химик" (Воскресенск) - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Чистов - 2 (Свиязов), 16:32 - 0:1. Лебедев - 1 (Чемерикин, Данилов), 16:48 - 1:1. Черных - 5 (Куваев, Чистов), 31:34 - 1:2. Рожков - 2 (бол., Кожевников, Путилов), 40:28 - 2:2. Шашков - 1 (Мухин, Кляузов), 59:24 - 2:3.
Вратари: Орлов (59:35) - Трушков.
"Рубин" (Тюмень) - "Ермак" (Ангарск) - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Сафаралеев - 1 (бол., Белов), 19:36 - 1:0. Закарлюкин - 5 (Усков, Севанькаев), 25:01 - 1:1. Сафаралеев - 2 (Ерофеев, Белов), 38:45 - 2:1. Жиляков - 2 (Алешин), 45:06 - 3:1. Коньков - 1 (Яковлев, Володин), 51:51 - 3:2.
Вратари: Назаров - Борисов (59:36).