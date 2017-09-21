"Сарыарка" выиграла у "Сокола", "Звезда" забросила 7 шайб "Горняку"

"Сарыарка" на своем льду переиграла "Сокол" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В других встречах "Торпедо" в овертайме выиграло у "Ермака", "Южный Урал" по буллитам одолел "Химик", а "Звезда" на выезде разгромила "Горняк".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Ермак" (Ангарск) - 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Севанькаев - 1, 32:46 - 0:1. Белозеров - 1 (Смирягин), 56:53 - 1:1. Игнашин - 1 (Тунхузин, Капитуров), 64:52 - 2:1.

Вратари: Смирягин - Борисов.

Судьи: Максимов, Юдаков.

Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) - "Сокол" (Красноярск) - 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Голы: Фахрутдинов - 1 (Алексеев, Булатов), 9:15 - 1:0. Андрющенко - 2 (бол., Лютов), 11:31 - 1:1. Озолиньш - 1 (Андрющенко), 15:12 - 1:2. Юксеев - 1 (бол.), 18:46 - 2:2. Валицкий - 1 (бол., Антоновский, Альшевский), 37:13 - 3:2. Зузин - 2 (бол., Таталин), 48:35 - 3:3. Ердаков - 1 (бол., Дервук), 54:34 - 4:3.

Вратари: Костин - Заливин.

Судьи: Бирин, Носов.

Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Южный Урал" (Орск) - "Химик" (Воскресенск) - 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Чистов - 1 (Куваев, Черных), 0:32 - 0:1. Дорофеев - 2 (Суслопаров, Чугуев), 22:39 - 1:1. Репин - 2 (Музычко, Марзоев), 24:15 - 2:1. Королев - 2 (бол., Демаков), 52:30 - 2:2.

Победный буллит: Васильев.

Вратари: Перетягин - Трушков.

Судьи: Мальцев, Шемякин.

Орск. ДС "Юбилейный".

"Горняк" (Учалы) - "Звезда" (Чехов) - 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

Голы: Окулов - 1 (Макеев), 0:16 - 0:1. Кузьменко - 1 (Макеев, Окулов), 14:19 - 0:2. Карнаухов - 1 (Мокин, Николишин), 38:15 - 0:3. Окулов - 2 (Макеев, Светлаков), 39:38 - 0:4. Мясищев - 1 (Карнаухов, Николишин), 43:09 - 0:5. Хлопотов - 5 (бол., Антипов, Пешехонов), 46:14 - 0:6. Кузьменко - 2 (Светлаков), 51:24 - 0:7.

Вратари: Устинский (Фомин, 46:14) - Самойлов.

Судьи: Парфенов, Смагин.

Учалы. Ледовая арена "Горняк".