"Сарыарка" всухую разгромила "Ермак", "Металлург" уступил "Торпедо"

Сегодня в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось четыре матча. Идущий на третьей строчке "Сарыарка" всухую разгромила "Ермак" со счетом 6:0, в другой встрече новокузнецкий "Металлург" уступил "Торпедо".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – "Челмет" (Челябинск) – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Кравцов – 1 (Тертышный, Подкорытов), 2:32 – 0:1. Пеньковский – 1 (п.в., Кориневский), 59:08 – 0:2. Мокин – 16 (Воробей), 59:38 – 1:2.

Вратари: Скрынник (58:57 – 59:08, 59:19) – Сухачев.

Судьи: Метальников, Петров.

31 января. Харбин. Harbin.

"Ценг Тоу" (Цзилинь) – "Спутник" (Нижний Тагил) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Рогов – 1 (Дельнов, Полинин), 45:46 – 1:0.

Вратари: Печурский – Демура.

31 января. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

"Ермак" (Ангарск) – "Сарыарка" (Караганда) – 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)

Голы: Ердаков – 16 (Назаркин, Сарваров), 3:36 – 0:1. Альшевский – 14 (Зиазов, Первышин), 9:42 – 0:2. Назаркин – 2 (Поляков), 30:31 – 0:3. Ломако – 15 (Тамбиев), 40:57 – 0:4. Валицкий – 12 (Соколов, Поляков), 54:09 – 0:5. Соколов – 9 (Поляков, Валицкий), 59:14 – 0:6.

Вратари: Борисов – Костин.

Судьи: Ермолаев, Шмаков.

31 января. Ангарск. "Арена Ермак".

"Металлург" (Новокузнецк) – "Торпедо" (Усть-Каменогорск) – 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Мусин – 5 (бол., Кокшаров, Коростин), 11:42 – 1:0. Бутузов – 2 (Шубин), 18:53 – 2:0. Бердников – 12 (Далхейсен, Соренсон), 28:39 – 2:1. Шестаков – 5 (бол., Сауторн), 55:26 – 2:2. Торяник – 11 (Метальников), 61:42 – 2:3.

Вратари: Касутин – Гаврилов.

Судьи: Мочалов, Шемякин.

31 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.