"Сарыарка" в овертайме победила "Дизель" в матче ВХЛ

"Сарыарка" в овертайме обыграла "Дизель" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Дубль в составе карагандинской команды оформил Олег Ломако, у гостей отличился Станислав Лопачук.

В других встречах "Сокол" по буллитам победил "Ижсталь" (4:3), а "Торпедо" обыграло "Саров" (3:2).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Сарыарка" (Караганда) – "Дизель" (Пенза) – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ломако – 9 (бол., Юксеев), 22:06 – 1:0. Лопачук – 3 (мен., Тарасов), 39:49 – 1:1. Ломако – 10 (буллит), 63:40 – 2:1.

Вратари: Костин – Назаров.

Судьи: Ермолаев, Юдаков.

28 декабря. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Сокол" Кр (Красноярск) – "Ижсталь" (Ижевск) – 4:3 Б (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Басков – 4 (Заборников), 8:28 – 1:0. Богословский – 1 (Полунин, Семакин), 21:41 – 1:1. Андрющенко – 16 (Назаров, Озолиньш), 42:56 – 2:1. Николаев – 2 (бол., Курдюков), 45:40 – 2:2. Хабаров – 6 (бол., Кодола, Трубкин), 47:25 – 2:3. Зузин – 10 (Цыганов), 52:29 – 3:3.

Победный буллит: Князев.

Вратари: Петров – Кононов.

Судья: Нестеров.

28 декабря. Красноярск. МСК "Арена Север".

"Торпедо" У-К (Усть-Каменогорск) – "Саров" (Саров) – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Медведев – 3, 9:50 – 0:1. Метальников – 4 (бол., Шин, Рымарев), 20:45 – 1:1. Смолин – 4 (Тесленко, Шураков), 33:07 – 1:2. Шестаков – 2 (Куракин), 42:55 – 2:2. Соренсон – 15 (Милехин), 59:25 – 3:2.

Вратари: Гаврилов – Мольков.

Судьи: Гофман, Соловьев.

28 декабря. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.