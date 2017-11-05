"Сарыарка" уступила "Рязани" и не смогла догнать "Нефтяник"

"Сарыарка" проиграла "Рязани" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб из Караганды занимает четвертое место в турнирной таблице и упустил возможность догнать по очкам идущий третьим "Нефтехимик".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Звезда" (Чехов) - "Торос" (Нефтекамск) - 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Голы: Антипов - 6 (бол., Пешехонов, Тимирев), 18:20 - 1:0. Банников - 2, 20:41 - 1:1. Другов - 2 (Голованов), 24:35 - 1:2. Силаев - 2 (Мокин, Бякин), 39:07 - 2:2. Гиматов - 3 (Цулыгин), 44:46 - 2:3. Тимирев - 7 (бол., Якименко, Попугаев), 53:24 - 3:3. Бякин - 3 (Мокин, Огиенко), 55:19 - 4:3.

Вратари: Третьяк - Федотов (59:36).

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Буран" (Воронеж) - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ибатуллин - 1 (Кравченко, Шестаков), 4:14 - 1:0. Мурзин - 6, 33:02 - 1:1. Рымарев - 8 (Далхейсен, Беляев), 60:49 - 2:1.

Вратари: Полуэктов - Гайдуллин.

"Сарыарка" (Караганда) - "Рязань" - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Карпов - 2 (Рукин, Репьях), 16:51 - 0:1. Д. Воробьев - 1 (бол., Маслов, Леснухин), 22:44 - 0:2. Сарваров - 6, 32:31 - 1:2. Репьях - 5 (Карпов), 44:52 - 1:3.

Вратари: Гелашвили (54:47 - 57:11, 57:48) - Черепенин.

"Химик" (Воскресенск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Торяник - 4 (Жуков, Шайхулов), 18:39 - 0:1. Кузнецов - 1 (бол., Шутов), 32:50 - 1:1. Зарипов - 2 (Смолин, Чистяков), 61:17 - 1:2.

Вратари: Трушков - Перевозчиков.